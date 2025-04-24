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Уже пятеро пострадавших. Что известно о комбинированной атаке по Харькову 📹

Происшествия 09:25   24.04.2025
Оксана Якушко
Уже пятеро пострадавших. Что известно о комбинированной атаке по Харькову 📹 Скриншот

Россияне использовали ракеты Х и Герань-2 для ударов по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.

«Атаковали 10 ракетами типа Х и 14 БпЛА типа «Герань-2». По результатам обстрела разрушения есть в Немышлянском, Слободском и Основянском районах Харькова. Под обстрелами оказались объекты плотной жилой застройки, частные домовладения, школа и госпиталь. По результатам ракетной атаки получили телесные повреждения и признаны потерпевшими 5 гражданских», — сообщил Михаил Мартиш, прокурор отдела Харьковской областной прокуратуры.

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что в 5 утра в Харькове в результате попадания в землю повреждено остекление окон трех многоэтажек. Пострадали 2 человека, подвергшись острой реакции на стресс.

В 2:16 в Харькове произошло попадание, предварительно ракеты Х-59, в лесополосу. Горелая подстилка на площади 10 м₂. Поврежден остекление окон двух многоэтажных домов. Также частично поврежден забор.

Также россияне попали ракетой болото в поселке Безлюдовка в 5 утра. В результате попадания в болоте горел камыш. Также выбиты окна в доме и летней кухне, разрушен навес; повреждены забор и крыша частного дома.

Читайте также: Россияне повредили школу и дома во время массированной атаки в Харькове (фото)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2025 в 09:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне использовали ракеты Х и Герань-2 для ударов по Харькову, сообщила Харьковская областная прокуратура.".