Четыре «Калибра» из 10 ракет атаковали Харьков 24 апреля – Терехов (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о последствиях массированной атаки на Харьков в эфире телемарафона.

«Действительно, была очень тяжелая ночь в Харькове, потому что враг запустил по Харькову ракеты, в том числе и «Калибры». Было десять ракет, среди которых четыре «Калибра». Кроме этого, было 14 «Шахедов». К счастью, два из них не разорвались, но последствия очень тяжелые для производственного предприятия. Там был пожар примерно 6 тысяч м ₂. Кроме этого, пострадали 70 домов – и многоэтажных, и частных в Основянском, Слободском, Новобаварском, Киевском районах Харькова. Приблизительно 1100 окон разрушены, крыши пострадали», — рассказал Терехов.

Небольшое разрушение есть и в Салтовском районе Харькова. Сейчас работают все коммунальные службы, закрывают контуры, делают все возможное, чтобы локализовать последствия обстрела.

Напомним, ночью 24 апреля россияне атаковали Харьков 24 раза. 14 раз – вражеские БпЛА, 10 раз ракеты. Россияне использовали ракеты Х и Герань-2 для ударов по Харькову. В результате атаки пятеро пострадавших.

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