«Это чистый террор мирного населения» – мэрия об обстрелах Харькова в апреле

Директор департамента по делам информации и связей с общественностью ХГС Юрий Сидоренко в эфире нацмарафона сообщил о последствиях атак РФ на Харьков в апреле.

«Если сравнивать с мартом, когда было 42 удара по Харькову, то за апрель мы пережили 136 ударов. У нас 553 дома, большая часть из которых многоквартирные, – повреждены. За апрель у нас выбито более 7 тысяч окон. За один удар по Основянскому району у нас пострадало более тысячи квартир. Это чистый террор мирного населения. Потому что бьют не по военным объектам, а по жилым домам, инфраструктуре», — отметил Сидоренко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, мэр города Игорь Терехов отмечал, что апрель в Харькове побил рекорд по числу ударов РФ с начала войны. По его данным, враг бил утром, днем, вечером и ночью. Тактика атак была одинаковой – дроны запускали группами, несколькими волнами с минимальными интервалами, чтобы поразить неожиданно и усложнить работу сил ПВО.