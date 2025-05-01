БпЛА «Молния» атаковал в Харькове объект транспортной инфраструктуры (фото)

О последствиях ударов двух БпЛА типа «Молния» по Харькову сообщили в мэрии и прокуратуре.

«Сегодня уже у нас было две атаки БпЛА типа «Молния». Один из них прилетел возле гаражей на окраине Харькова. Там обошлось без жертв и разрушений. Второй – атаковал в Основянском районе объект транспортной инфраструктуры. Он несколько поврежден. Обошлось без жертв», – рассказал в эфире нацмарафона директор департамента по делам информации и связей с общественностью ХГС Юрий Сидоренко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

По данным Харьковской областной прокуратуры, вражеские дроны атаковали город с 11:45 до 13:30. Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).