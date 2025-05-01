БпЛА «Молния» атаковал в Харькове объект транспортной инфраструктуры (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
О последствиях ударов двух БпЛА типа «Молния» по Харькову сообщили в мэрии и прокуратуре.
«Сегодня уже у нас было две атаки БпЛА типа «Молния». Один из них прилетел возле гаражей на окраине Харькова. Там обошлось без жертв и разрушений. Второй – атаковал в Основянском районе объект транспортной инфраструктуры. Он несколько поврежден. Обошлось без жертв», – рассказал в эфире нацмарафона директор департамента по делам информации и связей с общественностью ХГС Юрий Сидоренко.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
По данным Харьковской областной прокуратуры, вражеские дроны атаковали город с 11:45 до 13:30. Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 1 мая 2025 в 15:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях ударов двух БпЛА типа «Молния» по Харькову сообщили в мэрии и прокуратуре.".