«Ахиллес» оценил перспективы перемирия и рассказал о последствиях пасхального

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем “Ахиллес” Юрий Федоренко, как и многие его побратимы, заявил, что на Пасху никакого перемирия не было. Зато враг накопил КАБы, которые в итоге полетели по Купянску.

«Единственное, что не работало (только у нас на отрезке, но это работало в Сумах, в Белгородской области), – вражеская авиация. У нас на отрезке, где мы выполняем боевые задания, вражеская авиация не работала. Все остальные действия враг предпринимал. Равнозначно, как в любой другой период. Но что важно: когда завершилось так называемое «перемирие», противник весь запас накопленный управляемых авиабомб, «влупил» в город Купянск. Так какое же это перемирие?» — возмутился Федоренко.

Он отметил, что по Купянску российская авиация применяет, в том числе, трехтонные бомбы, пытаясь «стереть» этот город, как раньше поступила с Волчанском.

Командир убежден, что цель Путина — только говорить о мире и остановке огня, а в реальности — продолжать удары и штурмы, оккупировать территории и разрушать украинские города и села.

«Поэтому не думайте о том, что может в ближайшее время наступить перемирие или стойкий мир. Предпосылок для этого нет. Все, что понимает Российская Федерация — это только грубая сила. В частности, которую мы должны демонстрировать на поле боя», — подчеркнул командир «Ахиллеса».