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Беспрецедентные меры предприняли войска РФ на Харьковщине — «Ахиллес» (видео)

Фронт 22:10   26.04.2025
Оксана Горун
Беспрецедентные меры предприняли войска РФ на Харьковщине — «Ахиллес» (видео) Скриншот

Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес», в эфире нацмарафона рассказал, как российская армия пытается форсировать Оскол и в целом воюет в Купянском районе.

«В районе Двуречной враг не смог навести понтонные переправы в связи с постоянным контролем водного пространства Силами обороны. И за последние 10 дней только 429-й полк «Ахиллес» сжег три мостоукладчика, а в целом этот результат по объединенному огню Сил обороны в разы выше. Враг предпринял беспрецедентные меры на моей памяти. Они попытались переплыть реку Оскол на бронированной технике. В какой-то момент они вспомнили, что у нее плавучесть. Как следствие из бронемашин, предпринимавших эти меры, одна утонула, с экипажем, две были уничтожены Силами обороны за счет беспилотных систем, в частности FPV-дронов», — рассказал Федоренко.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Он отметил, что на Купянском направлении фронта «горячо», но успехов у врага нет.

«В районе Двуречной на текущий момент противник блокирован почти в полной мере, и понтонные переправы ему не удалось навести. Ни в районе Купянска левобережного, Купянска-Узлового противник успеха не имеет, несмотря на постоянные удары и штурмовые действия. Ни в направлении населенного пункта Колесниковка противник не может расширить свой клин, созданный еще в 2024 году – ни в Загрызово, ни в Колесниковку. Он блокирован Силами обороны. Более того. На прошлой неделе Первая бригада оперативного назначения «Буревий» Национальной гвардии Украины провела ряд мероприятий, в частности, при поддержке 429-го полка, в результате которых удалось выбить противника с ряда важных занимаемых позиций. Драка была сложной, но удалось выбить, закрепиться и не допустить того, чтобы противник провел обратные ударные штурмовые действия и сдвинул Силы обороны с тех позиций, которые удалось занять», — проинформировал командир «Ахиллеса».

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Юрий Федоренко отдельно поблагодарил украинцев и конкретно — Купянскую и Харьковскую громады за поддержку.

«Это чрезвычайно важно, это поддержка украинцев. Если мы говорим о Купянской громаде, то Купянская громада продолжает аккумулировать средства и поддерживать Силы обороны инициативой «Купянский дрон»: FPV помогают, тяжелыми ночными бомбардировщиками. Если говорить о Харьковской громаде, если говорить о мэре Харькова, это постоянная коммуникация, поддержка, помощь, взаимодействие. Борется каждый на своем месте — кто бы где ни находился, чем может, помогает Силам обороны. И это очень важно. Меня это сильно вдохновляет и мотивирует в той работе, которую мы внедряем ежедневно», — подчеркнул командир полка.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2025 в 22:10;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юрий Федоренко, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес», в эфире нацмарафона рассказал, как российская армия пытается форсировать Оскол ".