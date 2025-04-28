Оккупанты активизировались на Харьковском направлении: данные Генштаба

Армия РФ за прошедшие сутки шесть раз атаковала на Харьковском направлении, прежде здесь было относительное затишье.

«На Купянском направлении вчера произошло три атаки захватчиков. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызово. На Харьковском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших защитников в районах Волчанска, Красного Первого и Малой Шапковки», — проинформировал утром 28 апреля Генштаб ВСУ.

Отметим, что села Красное Первое и Малая Шапковка относятся к Харьковскому направлению, однако находятся в Купянском районе — на правом берегу реки Оскол.

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В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 168 боев. Силы обороны ударили по двум районам сосредоточения оккупантов, четырем их пунктам управления и трем артсистемам.

Генштаб обновил данные о потерях врага.