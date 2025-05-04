Новости Харькова – главное за 4 мая: как прошла ночь, фронт, закрыт зоопарк
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
8:15
Россияне имеют продвижение в направлении Боровой — ISW
Как пишут аналитики, геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, указывают на то, что россияне недавно продвинулись на запад от села Макеевка Луганской области (к юго-западу от Боровой).
На Харьковском направлении россияне атаковали в районе Волчанска 2 и 3 мая, но не продвинулись.
На Купянском направлении российские войска проводили наступательные операции вблизи госграницы возле Каменки 3 мая и также не имели продвижения.
7:35
Зоопарк в Харькове сегодня будет полностью закрыт
«Временное закрытие связано с проведением технических работ, направленных на обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания как для гостей, так и для животных, — пояснили в зоопарке накануне вечером. — Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание».
Зоопарк возобновит работу во вторник, 6 мая.
7:30
Ночью харьковчан предупреждали об угрозе дронов
Начальник ХОВА Олег Синегубов в 00:45 писал, что в направлении Харькова и области движутся российские БпЛА.
О «прилетах» не сообщалось.
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 08:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".