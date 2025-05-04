Новости Харькова – главное за 4 мая: как прошла ночь, фронт, закрыт зоопарк

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

8:15

Россияне имеют продвижение в направлении Боровой — ISW

Как пишут аналитики, геолокационные кадры, опубликованные 3 мая, указывают на то, что россияне недавно продвинулись на запад от села Макеевка Луганской области (к юго-западу от Боровой).

На Харьковском направлении россияне атаковали в районе Волчанска 2 и 3 мая, но не продвинулись.

На Купянском направлении российские войска проводили наступательные операции вблизи госграницы возле Каменки 3 мая и также не имели продвижения.

7:35

Зоопарк в Харькове сегодня будет полностью закрыт

«Временное закрытие связано с проведением технических работ, направленных на обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания как для гостей, так и для животных, — пояснили в зоопарке накануне вечером. — Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание».

Зоопарк возобновит работу во вторник, 6 мая.

7:30

Ночью харьковчан предупреждали об угрозе дронов

Начальник ХОВА Олег Синегубов в 00:45 писал, что в направлении Харькова и области движутся российские БпЛА.

О «прилетах» не сообщалось.