Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба

Один раз атаковали российские военные с начала суток на Харьковском направлении и трижды — на Купянском, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

На Харьковском направлении россияне пытались продвинуться в районе Тихого. Также нанесли авиаудары управляемыми бомбами по районам Волчанска и Захаровки.

Силы обороны успешно остановили попытку противника продвинуться на Купянском направлении, в сторону Песчаного, продолжаются два боя в направлениях Глушковки и Новоосиново.

На Лиманском направлении россияне 12 раз атаковали в районах населенных пунктов Копанки (Харьковская область), Твердохлебово, Колодези и в сторону Зеленой Долины, Ольговки, Липового, Редкодуба. Один бой продолжается.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что военные РФ за минувшие сутки атаковали в Харьковской области 11 раз.