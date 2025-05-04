Где сегодня на Харьковщине атаковали россияне — информация Генштаба
Один раз атаковали российские военные с начала суток на Харьковском направлении и трижды — на Купянском, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Харьковском направлении россияне пытались продвинуться в районе Тихого. Также нанесли авиаудары управляемыми бомбами по районам Волчанска и Захаровки.
Силы обороны успешно остановили попытку противника продвинуться на Купянском направлении, в сторону Песчаного, продолжаются два боя в направлениях Глушковки и Новоосиново.
На Лиманском направлении россияне 12 раз атаковали в районах населенных пунктов Копанки (Харьковская область), Твердохлебово, Колодези и в сторону Зеленой Долины, Ольговки, Липового, Редкодуба. Один бой продолжается.
Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что военные РФ за минувшие сутки атаковали в Харьковской области 11 раз.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: Генштаб ВСУ, купянское направление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 17:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один раз атаковали российские военные с начала суток на Харьковском направлении и трижды — на Купянском, информирует Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".