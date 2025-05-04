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На Харьковском направлении авиация РФ сбросила 11 КАБов — ОТГ «Харьков»

Фронт 14:35   04.05.2025
Елена Нагорная
На Харьковском направлении авиация РФ сбросила 11 КАБов — ОТГ «Харьков» Фото: ОТГ «Харьков»

Семь авиаударов с применением 11 КАБов нанесли военные РФ за сутки на Харьковском направлении.

Также они применили 83 дрона-камикадзе и осуществили 591 обстрел позиций защитников, информирует ОТУ «Харьков».

Оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной. Пять раз россияне атаковали позиции защитников в районе Волчанска.

За минувшие сутки РФ потеряла на Харьковском направлении 71 солдата, из них 30 — убитыми. Также оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 113 единиц вооружения и военной техники, из них: танк, две артсистемы, противотанковое средство, 12 автомобилей, 84 БпЛА и 13 единиц спецтехники. Также уничтожены 87 укрытий личного состава, два места хранения боеприпасов, три места хранения ГСМ.

Читайте также: На Харьковщине за сутки отбили 11 российских атак — Генштаб ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 14:35;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь авиаударов с применением 11 КАБов нанесли военные РФ за сутки на Харьковском направлении.".