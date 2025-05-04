На Харьковском направлении авиация РФ сбросила 11 КАБов — ОТГ «Харьков»

Семь авиаударов с применением 11 КАБов нанесли военные РФ за сутки на Харьковском направлении.

Также они применили 83 дрона-камикадзе и осуществили 591 обстрел позиций защитников, информирует ОТУ «Харьков».

Оперативная обстановка существенных изменений не претерпела и остается сложной. Пять раз россияне атаковали позиции защитников в районе Волчанска.

За минувшие сутки РФ потеряла на Харьковском направлении 71 солдата, из них 30 — убитыми. Также оккупанты потеряли уничтоженными и поврежденными 113 единиц вооружения и военной техники, из них: танк, две артсистемы, противотанковое средство, 12 автомобилей, 84 БпЛА и 13 единиц спецтехники. Также уничтожены 87 укрытий личного состава, два места хранения боеприпасов, три места хранения ГСМ.