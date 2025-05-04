Под Харьковом прекращено газоснабжение: что произошло

В связи с техническими причинами приостановлено распределение газа в газораспределительные сети и соответственно в отдельные населенные пункты Дергачевской, Малоданиловской, Солоницевской и Золочевской громад.

Все профильные службы области уже работают над проведением восстановительных работ, сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

Клиентов в указанных громадах просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. Газовики начнут поэтапный пуск газа в каждый дом после получения информации о завершении необходимых мероприятий на сетях. Клиентов обещают информировать.