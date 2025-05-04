Под Харьковом прекращено газоснабжение: что произошло
Фото: mrpl.city
В связи с техническими причинами приостановлено распределение газа в газораспределительные сети и соответственно в отдельные населенные пункты Дергачевской, Малоданиловской, Солоницевской и Золочевской громад.
Все профильные службы области уже работают над проведением восстановительных работ, сообщили в Харьковском филиале «Газсети».
Клиентов в указанных громадах просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. Газовики начнут поэтапный пуск газа в каждый дом после получения информации о завершении необходимых мероприятий на сетях. Клиентов обещают информировать.
Читайте также: Газовики обратились к харьковчанам: что произошло
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: газ, нет газа, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Под Харьковом прекращено газоснабжение: что произошло»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 11:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с техническими причинами приостановлено распределение газа в отдельные населенные пункты Дергачевской, Малоданиловской, Солоницевской и Золочевской громад.".