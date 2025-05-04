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Под Харьковом прекращено газоснабжение: что произошло

Общество 11:32   04.05.2025
Елена Нагорная
Под Харьковом прекращено газоснабжение: что произошло Фото: mrpl.city

В связи с техническими причинами приостановлено распределение газа в газораспределительные сети и соответственно в отдельные населенные пункты Дергачевской, Малоданиловской, Солоницевской и Золочевской громад.

Все профильные службы области уже работают над проведением восстановительных работ, сообщили в Харьковском филиале «Газсети».

Клиентов в указанных громадах просят самостоятельно перекрыть краны перед газовыми приборами. Газовики начнут поэтапный пуск газа в каждый дом после получения информации о завершении необходимых мероприятий на сетях. Клиентов обещают информировать.

Читайте также: Газовики обратились к харьковчанам: что произошло

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 11:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В связи с техническими причинами приостановлено распределение газа в отдельные населенные пункты Дергачевской, Малоданиловской, Солоницевской и Золочевской громад.".