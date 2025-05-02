Газовики обратились к харьковчанам: что произошло

Жителей Харькова предупредили о недостоверной информации в соцсетях.

В частности, людям предлагают регистрироваться в мобильном приложении «Харьков газ» для передачи показаний счетчика газа, оплаты за газовые услуги и т.д., рассказали в Харьковском городском филиале «Газсети».

«Призываем потребителей природного газа внимательно проверять, кому вы предоставляете свои данные и быть осторожными! Отмечаем: в городе Харьков единственной компанией, которая принимает показания счетчика газа, является Харьковский городской филиал «Газсети» – ваш Оператор ГРМ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что передавать показания счетчика газа, производить оплату счетов, управлять лицевым счетом необходимо исключительно через официальные сервисы.

Жителей призвали не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать персональные данные посторонним лицам.

«Будьте бдительны и доверяйте только официальным источникам информации», — отметили газовики.