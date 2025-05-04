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Зоопарк в Харькове сегодня будет полностью закрыт — причина

Общество 07:17   04.05.2025
Елена Нагорная
Зоопарк в Харькове сегодня будет полностью закрыт — причина

О том, что зоопарк будет полностью закрыт для всех категорий посетителей в воскресенье, 4 мая, в учреждении сообщили накануне вечером.

«Временное закрытие связано с проведением технических работ, направленных на обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания как для гостей, так и для животных, — пояснили в зоопарке. — Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание».

Зоопарк возобновит работу во вторник, 6 мая.

Напомним, зоопарк открыт ежедневно, кроме понедельника. С 9:00 до 17:00 работает на вход, а после этого до 18:00 только на выход.

Читайте также: Харьковский зоопарк возобновляет выездные мероприятия: как их посетить

 

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 07:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что зоопарк будет полностью закрыт для всех категорий посетителей в воскресенье, 4 мая, в учреждении сообщили накануне вечером.".