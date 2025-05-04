Зоопарк в Харькове сегодня будет полностью закрыт — причина

О том, что зоопарк будет полностью закрыт для всех категорий посетителей в воскресенье, 4 мая, в учреждении сообщили накануне вечером.

«Временное закрытие связано с проведением технических работ, направленных на обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания как для гостей, так и для животных, — пояснили в зоопарке. — Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание».

Зоопарк возобновит работу во вторник, 6 мая.

Напомним, зоопарк открыт ежедневно, кроме понедельника. С 9:00 до 17:00 работает на вход, а после этого до 18:00 только на выход.