Зоопарк в Харькове сегодня будет полностью закрыт — причина
О том, что зоопарк будет полностью закрыт для всех категорий посетителей в воскресенье, 4 мая, в учреждении сообщили накануне вечером.
«Временное закрытие связано с проведением технических работ, направленных на обеспечение комфортных и безопасных условий пребывания как для гостей, так и для животных, — пояснили в зоопарке. — Приносим извинения за временные неудобства и благодарим за понимание».
Зоопарк возобновит работу во вторник, 6 мая.
Напомним, зоопарк открыт ежедневно, кроме понедельника. С 9:00 до 17:00 работает на вход, а после этого до 18:00 только на выход.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: зоопарк, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 4 мая 2025 в 07:17;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что зоопарк будет полностью закрыт для всех категорий посетителей в воскресенье, 4 мая, в учреждении сообщили накануне вечером.".