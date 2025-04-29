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Харьковский зоопарк возобновляет выездные мероприятия: как их посетить

Общество 18:08   29.04.2025
Елена Нагорная
Харьковский зоопарк возобновляет выездные мероприятия: как их посетить

В Харьковском зоопарке сообщили, что возобновляют проведение выездных лекций с демонстрацией животных и конкурсами.

Такие мероприятия — бесплатные, отметили в зоопарке, но их могут заказать только группы и организации, имеющие доступ к «безопасным пространствам», то есть помещениям, соответствующим условиям безопасного пребывания во время воздушных тревог.

Если такое пространство есть, но оно находится далеко от зоопарка и туда трудно добраться — сотрудникам может понадобиться помощь с транспортом.

В ходе выездных лекций будут демонстрировать различные экспонаты из музея зоопарка, мультимедиа-материалы и мелких животных-амбассадоров, например, шипящих тараканов, гигантских улиток или палочников. Тематика и продолжительность зависят от размера группы, возраста участников и пожеланий организаторов. Например: «Зубы животных», „Покровы тела животных“, „Птицы“, „Хищники“, „Голоса животных“, „Прошлое нашей планеты“.

Для получения подробной информации необходимо отправить письмо-запрос в культурно-просветительский отдел зоопарка, в котором обязательно нужно указать свои контакты. Электронный адрес: kharkivzooedu@gmail.com

Читайте также: Почему в зоопарк в Харькове не пускают с собаками и котами: ответ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 29 апреля 2025 в 18:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском зоопарке сообщили, что возобновляют проведение выездных лекций с демонстрацией животных и конкурсами.".