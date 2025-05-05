Российский плацдарм в районе Двуречной на Харьковщине стагнирует — Коваленко📹

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко выразил сомнения, что российской армии удастся провести эффективную наступательную операцию на Харьковщине.

Российский плацдарм на правом берегу Оскола в районе Двуречной Коваленко охарактеризовал как «стагнирующий».

«Более того, Силы обороны Украины провели контратакующие действия в районе Западного и в районе Кондрашовки, что осложнило само положение российских оккупационных войск в этой зоне. То есть там у них что-то произошло, что сейчас усложняет им дальнейшее развитие событий на этом плацдарме, не говоря уже о формировании возможностей и условий для накопления тактической ударной группировки достаточной для наступления на правобережный Купянск. Речь идет, в первую очередь, об условиях, которые позволили бы накапливать технику. Поэтому они и продолжают там находиться преимущественно человеческим ресурсом, передислоцируют туда человеческий ресурс и не имеют каких-либо глобальных серьезных изменений, несмотря даже на усиление 69-й мотострелковой дивизии силами и средствами из других формирований», — прокомментировал аналитик в обзоре на Oboz.ua.

Видео: Oboz.ua

Также Александр Коваленко рассказал, что российская 1-я танковая армия «увязла на левом берегу реки Оскол и никак не может выйти за пределы Колесниковки и Кругляковки». Поэтому частично силы и средства этой армии перераспределили южнее — на Лиманское направление. С выступа, который там образовался, оккупанты могут наступать как на север — в сторону Боровой, так и на Юг — к Лиману.

«Но вот в том-то и дело, что у меня есть сомнения, что они вообще будут в ближайшее время двигаться исключительно на Лиман. Их цель – выход на Боровую. А для выхода на Боровую того потенциала, который сейчас здесь сосредоточен, особенно с постоянными перегруппировками, постоянными передислокациями тех или иных подразделений, возникают сомнения, что они способны провести какую-то высокоэффективную и очень быструю наступательную операцию по всей Лимано-Купянской оси», — считает военно-политический обозреватель.