Что происходит в районе Двуречной, рассказал «Ахиллес»

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем “Ахиллес” Юрий Федоренко сообщил, что обстановка в районе Двуречной на Харьковщине остается сложной, враг использует «тросовые переправы».

«Противнику удалось за прошедший период перепрыгнуть с левого на правый берег (Оскола — Ред.), используя тросовые переправы. Что имеется в виду под «тросовые»? Это когда между правым и левым берегом натянут трос, используя плоты и лодки, противник быстро переправляется с левого на правый берег. Но штатных понтонных переправ врагу не удалось навести. То есть возможности ему перекидывать минометы, прицепную артиллерию, легкобронированную и бронированную технику, обеспечить постоянную логистику — такой возможности у врага нет. Хотя он очень к этому стремится», — пояснил Федоренко.

Командир сообщил, что враг концентрирует технику, отвечающую за инженерную подготовку берегов, чтобы получить возможность навести эту понтонную переправу. За последние десять дней только полк «Ахиллес» уничтожил четыре мостоукладчика.

«Враг прибег к беспрецедентным мерам. Они попытались форсировать реку Оскол бронированной техникой, вспомнив о ее плавучести. БМП является плавучей, противник об этом вспомнил и попытался просто переплыть. Как следствие, одна БМП утонула вместе с экипажем, штурмовой пехотой, еще три были уничтожены Силами обороны. Одна смогла переплыть, кстати, но была остановлена ​​на правом берегу и как следствие также сгорела. На текущий момент можно с уверенностью сказать, что, несмотря на жесткую динамику боевых действий на Купянщине, в районе Двуречной врага удалось блокировать. Что значит блокировать? Он не может расширить плацдарм. И ведется системная работа по выбиванию врага с приоритетно важных для нас позиций», — сказал Юрий Федоренко.