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Не менее 20 атак оккупантов произошло за сутки на Харьковщине — Генштаб

Фронт 08:13   08.05.2025
Оксана Горун
Не менее 20 атак оккупантов произошло за сутки на Харьковщине — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на утро 8 мая проинформировал об участившихся атаках врага на Харьковском направлении, а также — боях под Купянском и в районе Боровой на Харьковщине.

«На Харьковском направлении агрессор 11 раз штурмовал позиции наших защитников вблизи Волчанска, Волчанских Хуторов и Каменки. На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Глушковки, Новой Кругляковки и Загрызово», — сообщили в Генштабе.

Также бои на Харьковщине происходили в районе Боровой — на Лиманском направлении. Там оккупанты атаковали в сторону сел Копанки, Новый Мир и Ольговка.

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Всего на фронте в Украине за сутки зафиксировали 196 боевых столкновений. Силы обороны поразили десять районов сосредоточения оккупантов и их техники, а также: два пункта управления БпЛА, шесть артсистем, один склад ГСМ и радиолокационную станцию.

Генштаб обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 08:13;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на утро 8 мая проинформировал об участившихся атаках врага на Харьковском направлении, а также — боях под Купянском и в районе Боровой на Харьковщине".