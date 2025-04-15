«Обучение до 30 июня»: действительно ли летние каникулы будут длиться 2 месяца

В Центре противодействия дезинформации СНБО прокомментировали информацию в соцсетях о том, что летние каникулы в этом году продлятся всего два месяца, а учебный процесс продлится до 30 июня.

В сети ссылаются на якобы постановление Кабмина. Однако в Центре объяснили, что на самом деле не существует какого-либо законодательного акта, ограничивающего продолжительность каникул.

«Ведь Законом Украины «О полном общем среднем образовании» от 2020 года, каждое учебное заведение самостоятельно определяет продолжительность каникул, которые, впрочем, не должны быть меньше 30 календарных дней. Согласно постановлению правительства «О начале учебного года во время военного положения в Украине», принятом в июле прошлого года, текущий учебный год продлится до 30 июня 2025 года», — пишут в ЦПД.

Однако, как отметили в МОН, каждое учреждение может самостоятельно определять продолжительность, структуру и форму организации учебного года в пределах, утвержденных правительством.

«То есть, отдельные учебные заведения могут продолжить полноценное обучение в июне, учитывая психическое состояние и интеллектуальное развитие учеников, а также на образовательные потери, связанные со сложной энергетической ситуацией и ситуацией безопасности в течение учебного года. Также в июне школы могут по-прежнему организовывать лагеря или другие активности», — добавили в ЦПД.