«Энергетическое перемирие»: за 22 дня РФ убила 72 украинца, жертвы в Харькове
С начала так называемого «энергетического перемирия» россияне убили в 2,5 раза больше украинцев, чем за тот же период перед его объявлением. Данные опубликовали в Центре противодействия дезинформации СНБО.
«С 25 марта по 15 апреля россияне совершили восемь массированных атак на украинские города, в результате которых погибли 72 человека, среди них — 11 детей», — говорится в сообщении.
В Харькове 4 апреля погибли пять человек. В Богодухове 8 марта в результате атаки БпЛА – три жертвы.
Кроме этого, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что оккупанты увеличили интенсивность ударов по гражданским, нарастили атаки и обстрелы на фронте.
«Украина, со своей стороны, еще 11 марта выражала готовность принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня. Путин и его армия продолжают убивать гражданских украинцев», — добавили в Центре.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: атаки, новости Харькова, перемирие, СНБО;
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- • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 12:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала так называемого «энергетического перемирия» россияне убили в 2,5 раза больше украинцев, чем за тот же период перед его объявлением. ".