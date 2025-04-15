Live
  • Вт 15.04.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.03

«Энергетическое перемирие»: за 22 дня РФ убила 72 украинца, жертвы в Харькове

Украина 12:21   15.04.2025
Виктория Яковенко
«Энергетическое перемирие»: за 22 дня РФ убила 72 украинца, жертвы в Харькове Фото: ЦПД СНБО

С начала так называемого «энергетического перемирия» россияне убили в 2,5 раза больше украинцев, чем за тот же период перед его объявлением. Данные опубликовали в Центре противодействия дезинформации СНБО.

«С 25 марта по 15 апреля россияне совершили восемь массированных атак на украинские города, в результате которых погибли 72 человека, среди них — 11 детей», — говорится в сообщении.

В Харькове 4 апреля погибли пять человек. В Богодухове 8 марта в результате атаки БпЛА – три жертвы.

Кроме этого, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что оккупанты увеличили интенсивность ударов по гражданским, нарастили атаки и обстрелы на фронте.

«Украина, со своей стороны, еще 11 марта выражала готовность принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня. Путин и его армия продолжают убивать гражданских украинцев», — добавили в Центре.

Читайте также: ТЭЦ Харькова под угрозой: РФ нашла повод не соблюдать «перемирие в энергетике»

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
Секреты идеальной паски: рецептом поделился харьковский шеф-повар (видео)
14.04.2025, 19:43
В Харькове завершили отопительный сезон – Терехов
В Харькове завершили отопительный сезон – Терехов
15.04.2025, 11:53
Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 15 апреля: какой праздник и день в истории
15.04.2025, 06:00
Исторические здания Харькова: будет ли «вторая жизнь» после разрушений
Исторические здания Харькова: будет ли «вторая жизнь» после разрушений
15.04.2025, 07:16
Противопехотное минное поле обнаружили в популярном лесу на Харьковщине 📹
Противопехотное минное поле обнаружили в популярном лесу на Харьковщине 📹
15.04.2025, 08:48
Главу Сумской ОВА Артюха уволили: кого назначили, подробности
Главу Сумской ОВА Артюха уволили: кого назначили, подробности
15.04.2025, 13:09

Новости по теме:

16:09
ГШ: на Купянском направлении РФ атаковала один раз, на Харьковском – затишье
08:08
Авиаудары и десять атак: утренние данные Генштаба ВСУ о Харьковщине
16:08
На Харьковщине увеличивается «серая» зона – Синегубов о фронте (видео)
16:17
Армия РФ нанесла авиаудары по Харьковской области, идут бои: Генштаб на 16:00
08:13
РФ била из авиации, где атаковала на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на утро

Вы читали новость: ««Энергетическое перемирие»: за 22 дня РФ убила 72 украинца, жертвы в Харькове»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2025 в 12:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала так называемого «энергетического перемирия» россияне убили в 2,5 раза больше украинцев, чем за тот же период перед его объявлением. ".