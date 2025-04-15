«Энергетическое перемирие»: за 22 дня РФ убила 72 украинца, жертвы в Харькове

С начала так называемого «энергетического перемирия» россияне убили в 2,5 раза больше украинцев, чем за тот же период перед его объявлением. Данные опубликовали в Центре противодействия дезинформации СНБО.

«С 25 марта по 15 апреля россияне совершили восемь массированных атак на украинские города, в результате которых погибли 72 человека, среди них — 11 детей», — говорится в сообщении.

В Харькове 4 апреля погибли пять человек. В Богодухове 8 марта в результате атаки БпЛА – три жертвы.

Кроме этого, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко отметил, что оккупанты увеличили интенсивность ударов по гражданским, нарастили атаки и обстрелы на фронте.

«Украина, со своей стороны, еще 11 марта выражала готовность принять предложение США по немедленному введению временного 30-дневного режима прекращения огня. Путин и его армия продолжают убивать гражданских украинцев», — добавили в Центре.