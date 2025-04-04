Новости Харькова – главное за 4 апреля: последствия атаки дронов
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
00:29
До двух возросло количество погибших вследствие атаки БпЛА на Харьков
Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. Пострадавших, согласно его последним данным, — 29.
«Около шести» попаданий БпЛА «Герань-2» зафиксировали в Харькове, все — в Новобаварском районе, проинформировал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.
«Все — по гражданской жилой застройке. Повреждены где-то три десятка многоэтажных жилых домов. Четырех-пятиэтажная застройка в этой локации. Десятки автомобилей повреждены… На одной из локаций продолжается разбор завалов, там обвал одного из подъездов… Продолжается осмотр. Очень много разрушений, очень плотная гражданская жилая застройка и очень много людей здесь проживало. Поэтому количество травмированных будет еще существенно увеличиваться», — спрогнозировал Чубенко.
Видео из соцсетей
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 00:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".