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Новости Харькова – главное за 4 апреля: последствия атаки дронов

Общество 00:29   04.04.2025
Елена Нагорная
Новости Харькова – главное за 4 апреля: последствия атаки дронов

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

00:29

До двух возросло количество погибших вследствие атаки БпЛА на Харьков

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. Пострадавших, согласно его последним данным, — 29.

«Около шести» попаданий БпЛА «Герань-2» зафиксировали в Харькове, все — в Новобаварском районе, проинформировал спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Все — по гражданской жилой застройке. Повреждены где-то три десятка многоэтажных жилых домов. Четырех-пятиэтажная застройка в этой локации. Десятки автомобилей повреждены… На одной из локаций продолжается разбор завалов, там обвал одного из подъездов… Продолжается осмотр. Очень много разрушений, очень плотная гражданская жилая застройка и очень много людей здесь проживало. Поэтому количество травмированных будет еще существенно увеличиваться», — спрогнозировал Чубенко.

Видео из соцсетей

Обновление информации — по ссылке.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 00:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".