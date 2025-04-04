Четыре раза враг пытался продвинуться на Харьковщине: данные Генштаба на 16:00

На Харьковском направлении враг дважды атаковал в районах Волчанска и в сторону Каменки, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Купянском направлении Силы обороны успешно остановили две попытки противника продвинуться вперед вблизи Загрызово.

Кроме этого, оккупанты обстреляли Тимофеевку на Харьковщине.

«Агрессор не отказывается от своих планов по оккупации территории Украины, продолжает давить на позиции наших подразделений. Силы обороны Украины принимают меры по срыву действий противника, наносят ему потери в живой силе и технике. С начала суток произошло 81 боевое столкновение», — отметили в Генштабе.