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Харьковское направление для россиян не в приоритете — ВСУ, где застрял враг

Общество 15:51   04.04.2025
Виктория Яковенко
Харьковское направление для россиян не в приоритете — ВСУ, где застрял враг Скриншот

О ситуации на Харьковском направлении рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

«Харьковское направление сейчас для них (россиян – ред.) не в приоритете, но это не означает, что ситуация не может измениться в будущем», — отметил Шамшин.

Он также рассказал, что на этом направлении РФ ежедневно теряет от 50 до более 100 человек. В среднем здесь фиксируют от четырех до семи атак.

«Это связано с тем, что россияне поняли: на Харьковском направлении особых перспектив у них нет, потому что когда они сюда во второй раз заходили в мае 2024 года, они здесь сконцентрировали на самом деле очень большие силы: это и несколько армий, и несколько корпусов, и 90-я танковая дивизия. У них были куда более амбициозные цели, чем то, чего они достигли. Они застряли фактически в руинах Волчанска, в районе населенного пункта Липцы и пытаются атаковать, но уже по инерции», — сообщили в ВСУ.

Шамшин заметил: такое количество штурмов не стоит недооценивать.

«Они накапливают определенный человеческий потенциал, когда они его накапливают в достаточном количестве – идут в атаку. В такие дни обычно их потери составляют 100 человек и больше. Это, как правило, где-то 50-60 человек – безвозвратные потери, остальные – это санитарные потери», — сказал он.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 15:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на Харьковском направлении рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.".