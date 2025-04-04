Харьковское направление для россиян не в приоритете — ВСУ, где застрял враг

О ситуации на Харьковском направлении рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГ «Харьков» Павел Шамшин.

«Харьковское направление сейчас для них (россиян – ред.) не в приоритете, но это не означает, что ситуация не может измениться в будущем», — отметил Шамшин.

Он также рассказал, что на этом направлении РФ ежедневно теряет от 50 до более 100 человек. В среднем здесь фиксируют от четырех до семи атак.

«Это связано с тем, что россияне поняли: на Харьковском направлении особых перспектив у них нет, потому что когда они сюда во второй раз заходили в мае 2024 года, они здесь сконцентрировали на самом деле очень большие силы: это и несколько армий, и несколько корпусов, и 90-я танковая дивизия. У них были куда более амбициозные цели, чем то, чего они достигли. Они застряли фактически в руинах Волчанска, в районе населенного пункта Липцы и пытаются атаковать, но уже по инерции», — сообщили в ВСУ.

Шамшин заметил: такое количество штурмов не стоит недооценивать.

«Они накапливают определенный человеческий потенциал, когда они его накапливают в достаточном количестве – идут в атаку. В такие дни обычно их потери составляют 100 человек и больше. Это, как правило, где-то 50-60 человек – безвозвратные потери, остальные – это санитарные потери», — сказал он.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»