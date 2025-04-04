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Работают в режиме «карусели»: как РФ атакует дронами на Купянском направлении

Фронт 14:44   04.04.2025
Виктория Яковенко
Работают в режиме «карусели»: как РФ атакует дронами на Купянском направлении Скриншот

Армия РФ все чаще использует БпЛА на фронте. В частности, какие дроны атакуют на Купянском направлении, рассказал в эфире нацмарафона офицер бригады «Рубеж» НГУ Владимир Черняк.

«Плотность дронов противника в небе чрезвычайно высока. Это совершенно разные дроны, это и дроны разведчики, это FPV-дроны, и больше всего противник любит дроны со сбросами, а именно «MAVIC», или другие дроны такого типа, потому что они меньше подвержены влиянию РЭБ. А наши РЭБ-системы работают очень хорошо, очень сильно мешают работе противника. Работают в режиме «охоты» или, как называют наши военные, «карусели». Это когда один дрон отработал, сразу идет другой ему на встречу. Не может быть такого, чтобы над тобой ничего не висело. Это действительно большая проблема», – отметил Черняк.

Он рассказал, что россияне постоянно пытаются найти слабые места в украинской обороне.

«Противник для этого привлекает ресурс, который он ценит меньше всего – это их военнослужащие. Происходят постоянные штурмы двойками или небольшими группами под прикрытием дронов и артиллерии. Штурм, который может начаться в 05:00 – 06:00, может продолжаться до самого вечера», — добавил воин.

Но, если оккупанты видят, что все их штурмовые группы уничтожены, то они пробуют другую тактику, другой тип вооружения или просто смещают группы в сторону, заявил Черняк.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 14:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ все чаще использует БпЛА на фронте. В частности, какие дроны атакуют на Купянском направлении, рассказал в эфире нацмарафона офицер бригады «Рубеж» НГУ Владимир Черняк.".