Девять вражеских штурмов на Харьковщине зафиксировал Генштаб ВСУ
Генштаб в сводке на 08:00 4 апреля проинформировал о боях на Харьковском и Купянском направлениях фронта.
«За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялось четыре штурма, в сторону Каменки и в районе Волчанска. На Купянском направлении за минувшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и в направлении Новой Кругляковки», — проинформировали в Генштабе.
В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 156 боев. Авиация, ракетчики и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения захватчиков и их военной техники, а также два пункта управления БпЛА, две пушки и командно-наблюдательный пункт.
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Генштаб обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, наступ, наступление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 08:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 08:00 4 апреля проинформировал о боях на Харьковском и Купянском направлениях фронта".