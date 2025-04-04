Девять вражеских штурмов на Харьковщине зафиксировал Генштаб ВСУ

Генштаб в сводке на 08:00 4 апреля проинформировал о боях на Харьковском и Купянском направлениях фронта.

«За прошедшие сутки на Харьковском направлении состоялось четыре штурма, в сторону Каменки и в районе Волчанска. На Купянском направлении за минувшие сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Загрызово, Петропавловка и в направлении Новой Кругляковки», — проинформировали в Генштабе.

В целом на фронте в Украине за сутки зафиксировали 156 боев. Авиация, ракетчики и артиллерия Сил обороны поразили девять районов сосредоточения захватчиков и их военной техники, а также два пункта управления БпЛА, две пушки и командно-наблюдательный пункт.

Генштаб обновил данные о потерях врага.