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ISW о ситуации в Харьковской области: россияне атакуют, но не продвигаются

Фронт 07:40   04.04.2025
Оксана Горун
ISW о ситуации в Харьковской области: россияне атакуют, но не продвигаются Фото: Генштаб ВСУ

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 3 апреля сообщил об отсутствии успехов у оккупантов на всех направлениях фронта на Харьковщине.

«Российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении 3 апреля, но не продвинулись вперед. Российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении 3 апреля, но не продвинулись», — сообщают аналитики ISW.

Северо-восточнее Купянска враг вел безуспешные бои в районе Каменки. На Боровском направлении — северо-восточнее Боровой в районе Загрызово и Новой Кругляковки, а также восточнее Боровой в районе Новоегоровки и Надии и юго-восточнее Боровой в районе Новосергеевки и Грековки.

На севере Харьковской области бои шли в районе Волчанска. О продвижениях оккупантов там также нет данных.

«Представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, сообщил 3 апреля, что российские войска восстанавливают механизированные части и пополняют боезапас передовых частей. Представитель добавил, что российская активность на этом направлении ограничивается пехотными атаками и ударами беспилотников, а российская тактика сочетания пехотных атак с бронетехникой оказалась неэффективной, поскольку украинские войска быстро уничтожают российские механизированные части и пехоту без прикрытия», — отметили в Институте изучения войны.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 07:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) в сводке за 3 апреля сообщил об отсутствии успехов у оккупантов на всех направлениях фронта на Харьковщине".