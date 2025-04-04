ISW о ситуации в Харьковской области: россияне атакуют, но не продвигаются

Институт изучения войны (ISW) в сводке за 3 апреля сообщил об отсутствии успехов у оккупантов на всех направлениях фронта на Харьковщине.

«Российские войска продолжили наступательные операции на Купянском направлении 3 апреля, но не продвинулись вперед. Российские войска продолжили наступательные операции на Боровском направлении 3 апреля, но не продвинулись», — сообщают аналитики ISW.

Северо-восточнее Купянска враг вел безуспешные бои в районе Каменки. На Боровском направлении — северо-восточнее Боровой в районе Загрызово и Новой Кругляковки, а также восточнее Боровой в районе Новоегоровки и Надии и юго-восточнее Боровой в районе Новосергеевки и Грековки.

На севере Харьковской области бои шли в районе Волчанска. О продвижениях оккупантов там также нет данных.

«Представитель украинской бригады, действующей на Харьковском направлении, сообщил 3 апреля, что российские войска восстанавливают механизированные части и пополняют боезапас передовых частей. Представитель добавил, что российская активность на этом направлении ограничивается пехотными атаками и ударами беспилотников, а российская тактика сочетания пехотных атак с бронетехникой оказалась неэффективной, поскольку украинские войска быстро уничтожают российские механизированные части и пехоту без прикрытия», — отметили в Институте изучения войны.