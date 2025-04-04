Погибла семья с ребенком и мужчина: спасательные работы в Харькове завершили

Аварийно-спасательные работы на месте попадания БпЛА в двухэтажный дом в Новобаварском районе Харькова завершили.

Как сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области, в результате взрыва возник большой пожар, который спасатели ликвидировали, а под завалами оказались люди.

Из-под обломков разрушенных конструкций деблокировали тела четырех погибших. По данным областной прокуратуры, это семья — муж, жена и их 12-летняя дочь, а также 45-летний мужчина из соседней квартиры. Пострадали 35 человек, один из них — 88-летний мужчина — сегодня умер в больнице. Среди раненых — трое несовершеннолетних.

На месте работали спасатели Харьковского, Луганского и Черкасского гарнизонов ГСЧС, саперы, кинологи и психологи. В общем — около сотни сотрудников ГСЧС и 17 единиц спецтехники.

Напомним, российские БпЛА массировано атаковали Харьков около 22:00 3 апреля, шесть «прилетов» пришлось по Новобаварскому району, еще один удар был по админзданию в Холодногорском. Погибли 12-летняя девочка, ее отец и мать, а также 45-летний мужчина – их сосед. Также в больнице умер 88-летний мужчина. В мэрии информировали: после ночной атаки повреждены не менее 28 зданий. В основном — это жилые дома. Вылетело более 800 окон.