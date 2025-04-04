В Харькове БпЛА повредили не менее 28 зданий, вылетело более 800 окон — мэрия

В Харькове с ночи коммунальщики ликвидируют последствия ударов российских беспилотников. В горсовете сообщили данные о разрушениях.

«В результате очередной атаки беспилотников, произошедшей вечером 3 апреля, в Новобаварском районе было повреждено по меньшей мере 28 зданий. Всего во время атаки было выбито более 800 окон. Коммунальные службы еще ночью начали ликвидацию последствий, в настоящее время закрыта уже треть поврежденных контуров», — проинформировала пресс-служба Харьковского горсовета утром 4 апреля.

Директор департамента по делам информации и связей с общественностью мэрии Юрий Сидоренко проинформировал, что россияне атаковали город шестью дронами-камикадзе типа «Шахед». Утром из-под завалов двухэтажного дома деблокировали тело четвертого погибшего, на месте продолжаются поиски — по данным соседей, может быть еще одна жертва. Пострадали 35 человек, среди них – дети. По словам Юрия Сидоренко, в трех домах повреждены конструктивные элементы.

«Кроме того, несколько домов остались без газа, тепла и электроснабжения. Работы по возобновлению услуг продолжаются непрерывно. Также специалисты продолжают обследовать здания на наличие повреждений», — отметили в мэрии.

Напомним, российские БпЛА массировано атаковали Харьков около 22:00 3 апреля, большинство «прилетов» пришлись по Новобаварскому району. Также был удар по админзданию в Холодногорском. Спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что россияне использовали БпЛА «Герань-2» (также известные как «Шахеды»).