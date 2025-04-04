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Подробности о погибших и пострадавших в Харькове сообщила прокуратура (фото)

Происшествия 08:40   04.04.2025
Оксана Горун
Подробности о погибших и пострадавших в Харькове сообщила прокуратура (фото)

В Харькове устанавливают личности четырех людей, чьи тела извлекли из-под завалов. По предварительной информации от соседей, погибли две семьи.

«Зафиксировано попадание БпЛА в подъезд двухэтажного жилого дома, в результате чего произошел пожар. Травмы разной степени тяжести, острый шок получили шесть человек, в том числе 16-летняя девушка. К сожалению, найдены обгоревшие фрагменты тел четырех погибших. Их личности устанавливаются. По свидетельским показаниям, в одной из квартир, которая была в эпицентре удара, проживали муж, жена и их дочь в возрасте 12 лет. В другом доме – 45-летний мужчина с матерью. Аварийно-спасательные работы продолжаются. Информация будет обновляться», — сообщила утром 4 апреля пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Атака БпЛА на Харьков 3 апреля 2025 года

Кроме разрушения двухэтажного дома, БпЛА нанесли и другой урон. Один из «Шахедов» ударил по пятиэтажке, второй — неподалеку от нее, в землю.

«Получили ранения и получили острую реакцию на стресс 29 человек, среди которых девочка 12 лет и мальчик 9 лет», — отметили прокуроры.

Атака БпЛА на Харьков 3 апреля 2025 года

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Напомним, российские БпЛА массировано атаковали Харьков около 22:00 3 апреля, большинство «прилетов» пришлись по Новобаварскому району. Также был удар по админзданию в Холодногорском. Спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что россияне использовали БпЛА «Герань-2» (также известные как «Шахеды»). Зафиксировали семь попаданий. Повреждены 25 многоквартирных домов. 11 автомобилей уничтожены, количество поврежденных машин устанавливают.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 08:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове устанавливают личности четырех людей, чьи тела извлекли из-под завалов. По предварительной информации от соседей, погибли две семьи".