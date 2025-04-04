12-летняя девочка, ее родители, сосед: предварительно о погибших в Харькове
В Харьковской областной прокуратуре озвучили предварительные данные о личностях пяти погибших в результате атаки БпЛА на Харьков вечером 3 апреля.
Как сообщили правоохранители, в больнице умер 88-летний мужчина, которого вчера госпитализировали в больницу.
Что касается четырех других погибших, то отобраны биологические образцы у родственников для проведения молекулярно-генетических исследований.
«Предварительно о погибших: 12-летняя девочка, ее отец и мать, а также 45-летний мужчина – их сосед», — рассказали в прокуратуре.
Ранения и острый шок получили 34 человека, в том числе три ребенка.
Напомним, российские БпЛА массировано атаковали Харьков около 22:00 3 апреля, большинство «прилетов» пришлись по Новобаварскому району. Также был удар по админзданию в Холодногорском. Известно о пяти погибших, на месте одного из ударов продолжают разбирать завалы, под которым могут оказаться еще люди. В мэрии информировали: после ночной атаки 3 апреля повреждены не менее 28 зданий. В основном — это жилые дома. Конструктив трех зданий пострадал, а значит — им потребуется капремонт. Без электричества — четыре дома, без газа — шесть, без тепла — два. Вылетело более 800 окон.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской областной прокуратуре озвучили предварительные данные о личностях пяти погибших в результате атаки БпЛА на Харьков вечером 3 апреля.".