Live
  • Пт 04.04.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.34
  • EUR 45.85

Как выглядит Новобаварский район Харькова после атаки БпЛА – видео с коптера

Репортаж 14:22   04.04.2025
Виктория Яковенко
Как выглядит Новобаварский район Харькова после атаки БпЛА – видео с коптера Скриншот

Появилось видео последствий атаки БпЛА на Новобаварский район Харькова вечером 3 апреля.

Видео, снятое коптером, показала Харьковская областная прокуратура.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Напомним, российские БпЛА массировано атаковали Харьков около 22:00 3 апреля, большинство «прилетов» пришлись по Новобаварскому району. Также был удар по админзданию в ХолодногорскомИзвестно о пяти погибших. Предварительно, погибли 12-летняя девочка, ее отец и мать, а также 45-летний мужчина – их сосед. Также в больнице умер 88-летний мужчина. На месте одного из ударов продолжают разбирать завалы, под которым могут оказаться еще люди. В мэрии информировали: после ночной атаки 3 апреля повреждены не менее 28 зданий. В основном — это жилые дома. Конструктив трех зданий пострадал, а значит — им потребуется капремонт. Без электричества — четыре дома, без газа — шесть, без тепла — два. Вылетело более 800 окон.

Читайте также: Все пожары на местах «прилетов» в Харькове потушили: состояние пострадавших

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки
Погода изменится в Харькове и области: обещают сильные заморозки
04.04.2025, 13:36
Новости Харькова – главное за 4 апреля: пятеро погибших, «прилеты» в области
Новости Харькова – главное за 4 апреля: пятеро погибших, «прилеты» в области
04.04.2025, 14:08
Удар «Молнии» по Харькову: забивают сотни вылетевших окон (фото)
Удар «Молнии» по Харькову: забивают сотни вылетевших окон (фото)
03.04.2025, 13:14
«Это была судная ночь» — сотрудник ГСЧС, сын погибшего спасателя из Харькова
«Это была судная ночь» — сотрудник ГСЧС, сын погибшего спасателя из Харькова
04.04.2025, 11:23
Какие овощи подешевели в Харькове, назвали в мэрии – цены
Какие овощи подешевели в Харькове, назвали в мэрии – цены
04.04.2025, 13:11
Как выглядит Новобаварский район Харькова после атаки БпЛА – видео с коптера
Как выглядит Новобаварский район Харькова после атаки БпЛА – видео с коптера
04.04.2025, 14:22

Новости по теме:

12:27
Все пожары на местах «прилетов» в Харькове потушили: состояние пострадавших
07:12
Четвертое тело достали из-под завалов в Харькове — фото и видео разрушений
00:59
«Эта атака была максимально коварной» — мэрия о «прилетах» по Харькову (видео)
00:17
Уже двое погибших в Харькове: прокуратура — о последствиях атаки БпЛА (видео)
22:20
Новости Харькова — главное за 2 апреля: спор французов, удары БпЛА

Вы читали новость: «Как выглядит Новобаварский район Харькова после атаки БпЛА – видео с коптера»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 14:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Появилось видео последствий атаки БпЛА на Новобаварский район Харькова вечером 3 апреля.".