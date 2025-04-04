Как выглядит Новобаварский район Харькова после атаки БпЛА – видео с коптера
Появилось видео последствий атаки БпЛА на Новобаварский район Харькова вечером 3 апреля.
Видео, снятое коптером, показала Харьковская областная прокуратура.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Напомним, российские БпЛА массировано атаковали Харьков около 22:00 3 апреля, большинство «прилетов» пришлись по Новобаварскому району. Также был удар по админзданию в Холодногорском. Известно о пяти погибших. Предварительно, погибли 12-летняя девочка, ее отец и мать, а также 45-летний мужчина – их сосед. Также в больнице умер 88-летний мужчина. На месте одного из ударов продолжают разбирать завалы, под которым могут оказаться еще люди. В мэрии информировали: после ночной атаки 3 апреля повреждены не менее 28 зданий. В основном — это жилые дома. Конструктив трех зданий пострадал, а значит — им потребуется капремонт. Без электричества — четыре дома, без газа — шесть, без тепла — два. Вылетело более 800 окон.
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- Категории: Репортаж, Харьков; Теги: атака БпЛА, видео, Новобаварский район, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 14:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Появилось видео последствий атаки БпЛА на Новобаварский район Харькова вечером 3 апреля.".