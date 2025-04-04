Все пожары на местах «прилетов» в Харькове потушили: состояние пострадавших

Спасатели в 11:30 ликвидировали все очаги возгораний на местах вражеской атаки БпЛА на Харьков, сообщает пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

«Продолжаются аварийно-спасательные работы в разрушенной жилой двухэтажке», — добавили в ГСЧС.

По данным пресс-службы ХОВА, в результате атаки пострадали 32 человека (среди них два ребенка 16 и 9 лет). Погибли пятеро.

«Девять человек были доставлены в медицинские учреждения, из них: четыре – амбулаторно (среди них один ребенок 16 лет); пять – госпитализированы. Пациент в тяжелом состоянии умер в больнице. Четыре человека пока остаются в больницах в среднем состоянии», — отметили в ХОВА.

Напомним, российские БпЛА массировано атаковали Харьков около 22:00 3 апреля, большинство «прилетов» пришлись по Новобаварскому району. Также был удар по админзданию в Холодногорском. Известно о пяти погибших. Предварительно, погибли 12-летняя девочка, ее отец и мать, а также 45-летний мужчина – их сосед. Также в больнице умер 88-летний мужчина. На месте одного из ударов продолжают разбирать завалы, под которым могут оказаться еще люди. В мэрии информировали: после ночной атаки 3 апреля повреждены не менее 28 зданий. В основном — это жилые дома. Конструктив трех зданий пострадал, а значит — им потребуется капремонт. Без электричества — четыре дома, без газа — шесть, без тепла — два. Вылетело более 800 окон.