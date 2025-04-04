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Мотоцикл ехал на «красный» — полиция о ДТП с двумя погибшими в Харькове (фото)

Происшествия 22:08   04.04.2025
Елена Нагорная
Мотоцикл ехал на «красный» — полиция о ДТП с двумя погибшими в Харькове (фото)

Два человека погибли в результате ДТП на проспекте Героев Харькова в Харькове 4 апреля.

Авария произошла около 16 часов. По предварительным данным, 33-летний водитель мотоцикла проезжал перекресток на «красный» и допустил столкновение с автомобилем Toyota, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате ДТП водитель мотоцикла погиб на месте. 44-летнюю пассажирку автомобиля доставили в больницу, где она скончалась.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Обстоятельства ДТП устанавливают.

ДТП в Харькове 4 апреля 2025 года

ДТП в Харькове 4 апреля 2025 года

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 22:08;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два человека погибли в результате ДТП на проспекте Героев Харькова в Харькове 4 апреля.".