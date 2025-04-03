ДТП на харьковской окружной: погиб мужчина, ребенок в тяжелом состоянии (фото)

Авария произошла на харьковской окружной около 15 часов 3 апреля. Не поделили дорогу Jeep Cherokee и Renault.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, в результате столкновения на месте погиб 72-летний водитель Renault. На пассажирском месте был мальчик, которому на вид 12-14 лет. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

За рулем Jeep Cherokee был 35-летний мужчина.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Информацию об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.