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Предлагал тысячу долларов копам: на жителя Харьковщины завели уголовное дело

Общество 17:16   03.04.2025
Елена Нагорная
Предлагал тысячу долларов копам: на жителя Харьковщины завели уголовное дело Фото: dyvys.info

О подозрении в предложении взятки патрульным (ч. 1 ст. 369 УКУ) сообщили 21-летнему жителю Лозовского района.

Вечером 12 марта в поселке Сахновщина Берестинского района копы остановили ВАЗ в связи с тем, что на машине частично отсутствовали габаритные огни. В ходе проверки документов патрульные заподозрили, что водитель пьян, информируют в областной прокуратуре.

Молодому человеку предложили пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. Тогда патрульные проинформировали водителя, что на него составят админпротокол. Парень несколько раз предложил копам «закрыть вопрос» за тысячу долларов, и те вызвали следственно-оперативную группу.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 17:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в предложении взятки патрульным (ч. 1 ст. 369 УКУ) сообщили 21-летнему жителю Лозовского района.".