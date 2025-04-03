Предлагал тысячу долларов копам: на жителя Харьковщины завели уголовное дело
Фото: dyvys.info
О подозрении в предложении взятки патрульным (ч. 1 ст. 369 УКУ) сообщили 21-летнему жителю Лозовского района.
Вечером 12 марта в поселке Сахновщина Берестинского района копы остановили ВАЗ в связи с тем, что на машине частично отсутствовали габаритные огни. В ходе проверки документов патрульные заподозрили, что водитель пьян, информируют в областной прокуратуре.
Молодому человеку предложили пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. Тогда патрульные проинформировали водителя, что на него составят админпротокол. Парень несколько раз предложил копам «закрыть вопрос» за тысячу долларов, и те вызвали следственно-оперативную группу.
Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взятка, водій, водитель, новости Харькова, патрульная полиция Харьковской области, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 17:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О подозрении в предложении взятки патрульным (ч. 1 ст. 369 УКУ) сообщили 21-летнему жителю Лозовского района.".