Предлагал тысячу долларов копам: на жителя Харьковщины завели уголовное дело

О подозрении в предложении взятки патрульным (ч. 1 ст. 369 УКУ) сообщили 21-летнему жителю Лозовского района.

Вечером 12 марта в поселке Сахновщина Берестинского района копы остановили ВАЗ в связи с тем, что на машине частично отсутствовали габаритные огни. В ходе проверки документов патрульные заподозрили, что водитель пьян, информируют в областной прокуратуре.

Молодому человеку предложили пройти медицинское освидетельствование, однако он отказался. Тогда патрульные проинформировали водителя, что на него составят админпротокол. Парень несколько раз предложил копам «закрыть вопрос» за тысячу долларов, и те вызвали следственно-оперативную группу.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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