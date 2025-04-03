В Харьковской области мужчина использовал нож как аргумент в споре
ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило о поножовщине, произошедшей в Берестинском районе.
Инцидент случился 31 марта в одном из сел района.
«Правоохранители установили, что накануне владелец домовладения совместно с гостем употребляли спиртные напитки. Впоследствии между мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку. В результате хозяин дома нанес ножевое ранение знакомому в живот», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции.
35-летнего пострадавшего забрали в больницу. А его 42-летнего «собеседника» задержали. Сейчас он в СИЗО. Мужчине сообщили о подозрении в преднамеренном нанесении тяжкого телесного повреждения.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2025 в 15:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщило о поножовщине, произошедшей в Берестинском районе".