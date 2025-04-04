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Куда еще ночью прилетали «Шахеды» на Харьковщине: данные Синегубова

Происшествия 08:51   04.04.2025
Оксана Горун
Куда еще ночью прилетали «Шахеды» на Харьковщине: данные Синегубова

Вечером и ночью с 3 на 4 апреля Харьковская область пережила очередной массовый налет «Шахедов». Известно о четырех погибших в Харькове, также под атакой был пригород и Купянский район.

Помимо атаки на жилые дома в Новобаварском районе Харькова, российские БпЛА осуществили «налеты» на Русские Тишки и Шевченковскую громаду.

«23:34, Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Русские Тишки. В результате обстрела БпЛА (предварительно «Шахед») пострадал 50-летний мужчина«, — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Шевченковской громаде Купянского района досталось самому Шевченково, а также селу Староверовка. В Староверовке БпЛА атаковал неработающую птицеферму. В Шевченково — склады.

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«В результате попадания БпЛА возникло возгорание конструктивных элементов разрушенного складского здания на территории недействующего предприятия на площади 50 м кв. и мусора на площади 30 м кв. Пострадали два человека. Повреждено остекление окон десяти жилых домов из-за атаки БпЛА «Герань-2», — написал Синегубов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 08:51;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером и ночью с 3 на 4 апреля Харьковская область пережила очередной массовый налет «Шахедов». Известно о четырех погибших в Харькове, также под атакой были два района".