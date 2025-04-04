Куда еще ночью прилетали «Шахеды» на Харьковщине: данные Синегубова
Вечером и ночью с 3 на 4 апреля Харьковская область пережила очередной массовый налет «Шахедов». Известно о четырех погибших в Харькове, также под атакой был пригород и Купянский район.
Помимо атаки на жилые дома в Новобаварском районе Харькова, российские БпЛА осуществили «налеты» на Русские Тишки и Шевченковскую громаду.
«23:34, Харьковский р-н, Циркуновская ТГ, с. Русские Тишки. В результате обстрела БпЛА (предварительно «Шахед») пострадал 50-летний мужчина«, — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В Шевченковской громаде Купянского района досталось самому Шевченково, а также селу Староверовка. В Староверовке БпЛА атаковал неработающую птицеферму. В Шевченково — склады.
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«В результате попадания БпЛА возникло возгорание конструктивных элементов разрушенного складского здания на территории недействующего предприятия на площади 50 м кв. и мусора на площади 30 м кв. Пострадали два человека. Повреждено остекление окон десяти жилых домов из-за атаки БпЛА «Герань-2», — написал Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, пострадавшие, синегубов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 08:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером и ночью с 3 на 4 апреля Харьковская область пережила очередной массовый налет «Шахедов». Известно о четырех погибших в Харькове, также под атакой были два района".