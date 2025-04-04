99 детей убили в Харькове и области российские ракеты и дроны — Синегубов
За время полномасштабной войны в Харькове и области в результате российской агрессии погибли 99 детей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Эту страшную статистику, отметил он, накануне пополнила 12-летняя девочка, которая погибла в собственной квартире вместе с мамой и папой в результате попадания БпЛА в двухэтажный дом в Новобаварском районе.
«Россияне продолжают атаковать украинские города, безжалостно убивая наших детей. Сегодня — очередная трагедия для всей Украины. Шесть детей на эту минуту погибли от ракетного удара по Кривому Рогу. Неописуемая боль и ярость переполняют сердца всех украинцев. Наши дети должны жить! Цивилизованный мир должен остановить эту ужасную войну, которую развязала россия!» — написал Синегубов.
Напомним, российские БпЛА массировано атаковали Харьков около 22:00 3 апреля, шесть «прилетов» пришлось по Новобаварскому району, еще один удар был по админзданию в Холодногорском. Погибли 12-летняя девочка, ее отец и мать, а также 45-летний мужчина – их сосед. Также в больнице умер 88-летний мужчина. В мэрии информировали: после ночной атаки повреждены не менее 28 зданий. В основном — это жилые дома. Вылетело более 800 окон.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 20:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За время полномасштабной войны в Харькове и области в результате российской агрессии погибли 99 детей, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".