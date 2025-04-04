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Среди 14 погибших шесть детей: россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу

Происшествия 20:24   04.04.2025
Елена Нагорная
Среди 14 погибших шесть детей: россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Вечером 4 апреля российская армия нанесла удар баллистикой по жилому кварталу Кривого Рога. Известно о 14 погибших и более 50 пострадавших.

«Российская ракета по обычному городу. Просто по улице. По территории с жилыми домами. Предварительно, это удар баллистикой. По состоянию на сейчас известно о 14 погибших, среди них шесть детей. Мои соболезнования родным и близким. Спасательная операция продолжается. Повреждены по меньшей мере пять домов», — сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул информировал, что россияне ударили баллистической ракетой по центру жилого микрорайона. Пострадавших более 50. Позже он добавил, что рядом с местом попадания была детская площадка.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 20:24;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 4 апреля российская армия нанесла удар баллистикой по жилому кварталу Кривого Рога. Известно о 14 погибших и более 50 пострадавших.".