Обгоревшие дома в Харькове: Синегубов показал фото последствий атаки БпЛА

Три человека погибли в результате налета «Шахедов» на Новобаварский район в Харькове 3 апреля. Еще 32 человека ранены.

Фото с мест ударов опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов. Массированная атака началась около 22-х часов 3 апреля. Были «прилеты» по жилым домам в Новобаварском районе.

«В результате попаданий в жилую застройку и админздание возникли четыре очага пожаров, охвативших более 600 квадртаных метров. Из-под завалов изъяты тела троих погибших. Пострадали 32 человека, в том числе ребенок», — сообщила пресс-служба ГСЧС.

Спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что россияне использовали БпЛА «Герань-2» (также известные как «Шахеды»). Всего семь попаданий зафиксировали в Харькове, из них шесть в Новобаварском районе и одно — в Холодногорском, сообщил директор департамента по чрезвычайным ситуациям горсовета Богдан Гладких. Повреждены 25 многоквартирных домов. 11 автомобилей уничтожены, количество поврежденных машин устанавливают. В Холодногорском районе удару подверглось административное здание, в котором не было людей.