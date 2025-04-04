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Обгоревшие дома в Харькове: Синегубов показал фото последствий атаки БпЛА

Происшествия 06:48   04.04.2025
Оксана Горун
Обгоревшие дома в Харькове: Синегубов показал фото последствий атаки БпЛА Фото: Олег Синегубов/Telegram

Три человека погибли в результате налета «Шахедов» на Новобаварский район в Харькове 3 апреля. Еще 32 человека ранены. 

Фото с мест ударов опубликовал начальник ХОВА Олег Синегубов. Массированная атака началась  около 22-х часов 3 апреля. Были «прилеты» по жилым домам в Новобаварском районе.

Атака БпЛА на Харьков 3 апреля 2025 года
Фото: Олег Синегубов/Telegram

«В результате попаданий в жилую застройку и админздание возникли четыре очага пожаров, охвативших более 600 квадртаных метров. Из-под завалов изъяты тела троих погибших. Пострадали 32 человека, в том числе ребенок», — сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Атака БпЛА на Харьков 3 апреля 2025 года
Фото: Олег Синегубов/Telegram

Спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал, что россияне использовали БпЛА «Герань-2» (также известные как «Шахеды»). Всего семь попаданий зафиксировали в Харькове, из них шесть в Новобаварском районе и одно — в Холодногорском, сообщил директор департамента по чрезвычайным ситуациям горсовета Богдан Гладких. Повреждены 25 многоквартирных домов. 11 автомобилей уничтожены, количество поврежденных машин устанавливают. В Холодногорском районе удару подверглось административное здание, в котором не было людей.

Атака БпЛА на Харьков 3 апреля 2025 года
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Атака БпЛА на Харьков 3 апреля 2025 года
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Атака БпЛА на Харьков 3 апреля 2025 года
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Атака БпЛА на Харьков 3 апреля 2025 года
Фото: Олег Синегубов/Telegram
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 апреля 2025 в 06:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Три человека погибли в результате налета «Шахедов» на Новобаварский район в Харькове 3 апреля. Еще 32 человека ранены".