Сегодня 4 апреля: какой день в истории

4 апреля год назад повторный удар «Шахедов» по ​​Харькову убил троих спасателей ГСЧС, также погибла женщина. В 1968-м убили одного из самых известных борцов с расизмом в США Мартина Лютера Кинга. В 1964-м группа «The Beatles» установила рекорд, который до сих пор остается не побитым. В 1953-м родилась Квитка Цисык – американская певица украинского происхождения, которая была лауреаткой Оскара. В 1949-м создали НАТО. В 1932-м американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин C. В 1900-м обнаружили затонувший корабль, который перевозил Антикитерский механизм. 4 апреля 1768 года считается днем ​​рождения современного европейского цирка.

Праздники и памятные даты 4 апреля

4 апреля – Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием и Международный день бродячих животных.

Также сегодня: День создания НАТО, Всемирный день крысы, Всемирный день моркови, День вебмастера, День витамина C, День «Обними газетчика», День хождения вокруг да около.

4 апреля в истории

4 апреля 1768 года считается днем рождения современного европейского цирка. Подробнее.

4 апреля 1900 года греческий водолаз обнаружил у острова Антикитера старинный затонувший корабль. Кроме множества статуй, монет и артефактов он перевозил так называемый «Антикитерский механизм». Подробнее.

4 апреля 1932 года американский биохимик Чарльз Глен Кинг впервые выделил витамин C. Подробнее.

4 апреля 1949 года создали НАТО. Подробнее.

4 апреля 1953 года родилась Квитка Цисык – американская певица украинского происхождения, которая была лауреаткой Оскара и одной из самых популярных исполнительниц рекламных джинглов в 1980-х. Подробнее.

4 апреля 1964 года британская группа «The Beatles» установила рекорд, до сих пор остающийся не побитым. Их композиции заняли пять первых позиций в хит-параде американского журнала «Billboard». Подробнее.

4 апреля 1968 года убили баптистского пастора и одного из известнейших борцов с расизмом в США Мартина Лютера Кинга. Подробнее.

4 апреля 1998 года в Донецке от взрыва на шахте имени Скочинского погибли 63 шахтера. Шахта считалась опасной, на ней сложились уникальные по опасности геологические условия. Аварии на ней происходили регулярно, но трагедия 1998 года была самой масштабной по числу погибших.

4 апреля 2024 года россияне совершили массированную атаку Харькова «Шахедами». В том числе – был повторный удар, в результате которого погибли три сотрудника ГСЧС. Серия взрывов началась около часа ночи. Начальник ХОВА Олег Синегубов впоследствии сообщил: в целом регион атаковали пятнадцать вражеских беспилотников. Часть сбила ПВО, однако «прилеты» были и в Харькове, и в области. В Харькове из-за атаки погибли четыре человека: 69-летняя женщина и трое спасателей: Владислав Логинов, Сергей Байдалинов и Владимир Матюшенко.

Сын Владислава Логинова Владимир – тоже спасатель – в эту ночь был на месте удара – помогал людям в соседнем доме, по которому тоже прилетело. Видео отчаяния мужчины на месте гибели отца опубликовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Еще один сотрудник ГСЧС получил тяжелые ранения. Удары пришлись по энергетической инфраструктуре и жилым многоэтажкам. Из-под завалов одного из них спасатели живым смогли вытащить мужчину, который провел под бетонными обломками три часа. Двенадцать человек в ту ночь получили ранения, в том числе спасатели, полицейские и медики. А в течение дня россияне продолжили обстрелы, в том числе — убили гражданского в Харьковском районе.

Церковный праздник 4 апреля

4 апреля чтят память преподобного Иосифа Песнописца. Подробнее.

Народные приметы

Если вороны купаются – будет тепло.

Если тучи на небе мелкие, будет плохая погода.

Что нельзя делать 4 апреля

Нельзя покупать новые вещи и одежду.

Нельзя срывать дикорастущие цветы.