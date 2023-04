Сегодня 4 апреля: какой праздник и день в истории

4 апреля считается днем рождения современного европейского цирка. В этот день в 1900 году обнаружили корабль, перевозивший «Антикитерский механизм», в 1949 году создан НАТО, в 1964-м The Beatles установили рекорд, который не побит до сих пор, а в 1968 убит Мартин Лютер Кинг.

Праздники и памятные даты 4 апреля

4 апреля государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходят: Всемирный день моркови, Всемирный день крысы, Международный день бродячих животных, День витамина C.

Также 4 апреля – День создания НАТО.

4 апреля в истории

4 апреля 1768 года считается днем рождения современного европейского цирка.

В этот день цирк в Лондоне открыл Филипп Эстли – в первую очередь для демонстрации трюков верховой езды. Спектакли Эстли впервые проходили в здании с круглой ареной и крышей в форме купола. В цирке демонстрировали фигурную езду и дрессуру лошадей, выступали жокеи-акробаты, строили «живые пирамиды» из всадников и т.д. Эстли первым показывал акробатические упражнения на коне, двигавшемся галопом по кругу. Также именно он определил диаметр цирковой арены – 13 метров. Кроме того, именно Эстли является основателем первой цирковой династии.

4 апреля 1900 года греческий водолаз обнаружил у острова Антикитера старинный затонувший корабль. Кроме множества статуй, монет и артефактов он перевозил так называемый «Антикитерский механизм». Это первое (известное ныне) в мире вычислительное устройство. Считается, что оно могло принадлежать греческому астроному и математику Гиппарху Никейскому, ведь есть версия, что корабль плыл с острова Родос, где жил Гиппарх. То, что обнаруженное на затонувшем корабле – это механизм, выяснили не сразу. В 1902 году археолог, осматривавший бронзовые обломки, поднятые из глубины, обнаружил, что они являются вовсе не фрагментами статуй.

Артефакт изучали до 1951 года, когда английский историк Дерек Джон де Солла Прайс все-таки доказал, что это уникальное античное вычислительное устройство. В тот момент подобные современные устройства называли «астролябиями». И античная «астролябия» оказалась гораздо более продвинутой, чем все известные. Постепенно ученые смогли реконструировать механизм (точнее – сделать его современную копию). Это сделал британский часовщик Джон Глив. В 2002 году Майкл Райт, специалист по механическим устройствам Лондонского музея науки, предложил свою реконструкцию.

Райт утверждает, что механизм мог моделировать движение не только Солнца и Луны, но и пяти известных в древности планет: Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Механизм был одновременно календарем, астрономическим, метеорологическим, образовательным и картографическим устройством. Он позволял определять солнечные и лунные затмения и даты важнейших греческих праздников.

4 апреля 1949 года создан НАТО. В этот день в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписали Североатлантический пакт.

В договоре отмечается, что его участники приложат все усилия для коллективной обороны и поддержания мира и безопасности. Также члены НАТО подчеркнули среди первоочередных целей защиту свободы и цивилизации, основанных на принципах демократии, свободы личности и законности. Главной статьей договора справедливо считают статью 5, предусматривающую, что вооруженное нападение на одну или несколько стран-участниц считается нападением на всех. Поэтому каждая из стран-членов должна оказать помощь, включая военную. С момента основания количество новых государств — членов НАТО возросло до 30. Последней на данный момент завершила вступление в альянс Северная Македония (27 марта 2020 года). После вооруженного нападения РФ на Украину желание стать членами НАТО выразили Финляндия и Швеция, они находятся в процессе присоединения. Украинские политики неоднократно отмечали, что для нашей страны вступление в НАТО может стать гарантией окончательного завершения войны с РФ и ее не повторения в будущем. При этом требования альянса к Украине пока остаются неизменными – в первую очередь, страна должна восстановить территориальную целостность, то есть выйти на границы 1991 года.

4 апреля 1953 года родилась Квитка Цисык – американская певица украинского происхождения, которая была лауреаткой «Оскара» и одной из самых популярных исполнительниц рекламных джинглов в 1980-х.

Ее голосом исполнены джинглы Coca-Cola, American Airlines, McDonald’s, ABC, NBC и т.д. С 1982-го и до своей смерти Квитка Цисык была единственным голосом компании Ford Motors. Певица умерла от рака груди 29 марта 1998 года, не дожив пять дней до 45-летия.

4 апреля 1964 года британская группа The Beatles установила рекорд, до сих пор остающийся не побитым. Их композиции заняли сразу пять первых позиций в хит-параде американского журнала Billboard. Эти хиты: «Can’t Buy Me Love», «Twist and Shout», «She Loves You», «I Want to Hold Your Hand» и «Please Please Me».

4 апреля 1968 года был убит баптистский пастор и один из самых известных борцов с расизмом в США Мартин Лютер Кинг. Его застрелил снайпер Джеймс Эрл Рэй, когда Кинг стоял на балконе мемфисской гостиницы «Лорейн». Борец за права афроамериканцев скончался от ран в госпитале Сент-Джозефа.

Убийство Кинга вызвало общенациональное возмущение и бунты чернокожего населения в 100 городах США. Были подожжены дома недалеко от Белого дома. Капитолий и Белый дом охраняли пулеметчики. Во время бунтов убили 46 человек, еще 2,5 тысячи получили ранения. Подавлять народное восстание бросили 70 тысяч солдат. Убийца Кинга получил 99 лет тюремного заключения. Официально считается, что он действовал один – по собственной инициативе. Но вокруг смерти Мартина Лютера Кинга есть множество «теорий заговора».

4 апреля 1998 года в Донецке от взрыва на шахте имени Скочинского погибли 63 шахтера. Шахта считалась опасной, на ней сложились уникальные по опасности геологические условия. Аварии на ней происходили регулярно, но трагедия 1998 года была самой масштабной по числу погибших.

Церковный праздник 4 апреля

4 апреля христиане чтят память священномученика Василия. Он был пресвитером в Анкире Галатийском. Противодействовал распространению арианской ереси. За это его лишил сана местный арианский собор. Но на Палестинском соборе, где собралось 230 епископов, Василия восстановили в сане пресвитера. Поэтому он продолжал разоблачать ариан, став за это жертвой преследований и подвергаясь пыткам. Когда в Анкир прибыл император Юлиан Отступник, святой Василий на суде перед ним разоблачил в отступничестве самого императора. Тогда Юлиан приказал вырезать ремни из кожи со спины святого. Однако святой пресвитер Василий перенес эту пытку. Тогда его стали жечь и колоть раскаленными прутьями. Он громко молился, а потом умер. Это произошло 29 июня 362 года. Память его ради праздника апостолов Петра и Павла перенесли на 4 апреля.

Народные приметы

Солнце восходит в красных кругах – к богатому урожаю.

Небо мутное с мелкими облаками – к ухудшению погоды.

Вороны нахохливаются и опускают крылья – к проливным дождям.

Что нельзя делать 4 апреля

Женщинам ни в коем случае нельзя вытираться чужим полотенцем – это к измене мужчины.

Подметать в доме или убирать сегодня не стоит.