У ВСУ отключились терминалы Starlink в день наступления РФ на Харьковщину — WP

Неспособность Украины построить фортификации на Харьковщине способствовала повторному вторжению РФ. Несмотря на многомесячные жалобы ВСУ на нехватку и усталость, Киев медленно наращивает мобилизацию, в результате чего на некоторых участках фронта наблюдается критический дефицит личного состава, пишет The Washington Post.

Новое наступление РФ через северо-восточную границу Украины ожидали уже несколько месяцев, но оно все равно удивило украинских солдат, дислоцированных там для защиты от него.

125-я бригада территориальной обороны Украины использовала разведывательные дроны для ежедневного наблюдения за тем, как Москва неуклонно наращивает силы для возможного нападения. Но утром 10 мая, бригада потеряла все видеотрансляции из-за российских радиоэлектронных помех.

Ее устройства Starlink — спутниковый интернет, который украинские военные используют для базовой связи, — вышли из строя, впервые после российского вторжения в феврале 2022 года.

«В какой-то момент мы стали полностью слепы», — рассказал командир подразделения дронов в бригаде.

«Это была самая большая проблема, мы не видели, как они передвигались, мы работали только по рации или по телефонам, где они еще работали», — рассказал 53-летний сержант Артист. По его словам, связь для дронов «просто исчезла».

За считанные дни русские захватили — во второй раз — около 130 км ₂ территории вдоль границы, воспользовавшись моментом особой уязвимости украинских военных.

Пакет помощи США, включающий финансирование ценных боеприпасов для артиллерии и противовоздушной обороны, застопорился в Конгрессе более чем на шесть месяцев, прежде чем был одобрен в прошлом месяце, в результате чего силы на линии фронта часто не могли вести ответный огонь, поскольку их позиции подвергались ударам.

Но, несмотря на то, что военнослужащие в течение нескольких месяцев жаловались на нехватку личного состава и крайнюю усталость среди бойцов, воевавших более двух лет, правительство в Киеве медленно наращивало мобилизацию, в результате чего на некоторых участках фронта наблюдается критический дефицит кадров.

Но боевые успехи РФ в последние дни были не только результатом неудач Украины.

Украинские военные с неохотой признают, что их враг стал умнее и адаптировался, особенно благодаря технологическим достижениям, таким как электронная война. Это резкий контраст с первым годом вторжения, когда собственные ошибки и самоуверенность РФ позволили украинцам удерживать ключевые города, а затем освобождать их. большие участки территории в успешных контрнаступлениях.

Новые наступления РФ в Харькове и соседней Донецкой области вызвали вопросы о жизнеспособности обороны Украины — не только сможет ли Киев выполнить свое обещание изгнать всех захватчиков, но также и о том, сможет ли РФ вскоре одолеть украинские силы и захватить больше территории.

Последнее нападение на границу рядом с Харьковом вынудило Украину перенаправить часть резервов на север, потенциально ставя под угрозу другие позиции.

Даже наблюдая за тем, как русские наращивают силы, Артист, командир беспилотников 125-й бригады, сказал, что украинцы в значительной степени неспособны построить укрепленные линии обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле даже посетил границу на Харьковщине, чтобы осмотреть недавно усиленную оборону. Но Артист и другие солдаты заявили, что каждый раз, когда дислоцированные здесь подразделения пытались построить укрепленные линии, русские, используя разведывательные дроны, отслеживали их деятельность и открывали по ним огонь.

Требовались экскаваторы и другое инженерное оборудование, но их не привезли, поскольку русские могли легко его уничтожить.

Украинские солдаты заявили, что, особенно учитывая отставание американской помощи, им не хватает средств для ответного огня и времени для создания более сильной обороны. Белый дом также запретил украинцам использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по РФ, хотя русские ведут огонь по Украине из-за границы.

Артист рассказал, что солдаты его подразделения копали лопатами по ночам. «Мы пытались сделать все, что могли», — сказал он.

«Поскольку почва здесь очень тяжелая, ее могут копать машины, а также техника, которая может устанавливать бетонные укрепления», — добавил он. «Мы не смогли этого сделать. Боеприпасы, артиллерия могли нас защитить. … В такие моменты люди могли бы работать. Но, к сожалению, мы многое утратили. Более полугода было потрачено впустую».

Россия умело выбирала точки атаки, перемещаясь между реками, которые можно было использовать в качестве естественного укрытия.

Масштаб и цель нового наступления России на Харьков остаются неясными, но эксперты говорят, что на данном этапе захват Харькова недостижим, отчасти из-за нехватки солдат у России. Россия увеличила набор контрактников и значительно увеличила вступительные бонусы для мужчин, желающих воевать — почти до 10 000 долларов в некоторых регионах, что примерно в 15 раз превышает среднюю зарплату.

Российские войска, сражающиеся в Харьковской области, похоже, набираются из новых подразделений, которые были обучены или восстановлены внутри РФ. Примечательно, что Москва не вывела войска из Донецка для поддержки нового наступления на Харьков.

Однако для отражения штурма на Харьковщине Украине пришлось перебросить подкрепление из Донецкой и Луганской областей. Одна из перенаправленных бригад — «Хартия» Нацгвардии — теперь имеет подразделения на границе.

Командир Хартии полковник Игорь Оболенский сообщил, что в среду российские войска шесть раз пытались штурмовать позиции его солдат.

Применяя тактику, аналогичную той, которую российские войска использовали при захвате украинского города Бахмут в прошлом году, группы пехоты атаковали волнами. Но сейчас в группах более 15 солдат, сообщил Оболенский, — в два раза больше, чем в Бахмуте.

«Раньше они ходили по три человека, и совершали небольшие атаки», — сказал он. «Сейчас они добиваются больших успехов. По 20 человек, каждый пытается вбежать, пытается бросить гранаты».

Русские также сбрасывают планирующие бомбы, иногда весом в полтонны, каждые 15-20 минут, сообщил командир разведывательного подразделения в Хартии с позывным «Навигатор». В отличие от ракет, сами бомбы не могут быть перехвачены средствами ПВО после их сброса с российских самолетов. Это одна из причин, почему украинцы просят предоставить истребители F-16, которые смогут бросить вызов атакующим бомбардировщикам.

Частые авиаудары означают, что украинским силам приходится постоянно менять свои позиции, иногда несколько раз в день. Если их заметят, за ними обязательно последует бомба. «Навигатор» сообщил, что перед нанесением удара над районом пролетит российский беспилотник с возможностями радиоэлектронной борьбы, чтобы нарушить связь.

«Я думаю, они попытаются пробраться сюда как можно дальше, пока их не остановят», — сказал Навигатор. «А если и закрепятся, то с бетонными укреплениями. И по нашему опыту мы знаем, что у них это неплохо получается. Они очень быстро выстраивают свои линии обороны, поэтому мы сделаем все возможное, чтобы им помешать».