У ЗСУ відключилися термінали Starlink у день наступу РФ на Харківщину – WP

Нездатність України збудувати фортифікації на Харківщині сприяла повторному вторгненню РФ. Попри багатомісячні скарги ЗСУ на нестачу людей та втому, Київ повільно нарощує мобілізацію, внаслідок чого на деяких ділянках фронту спостерігається критичний дефіцит особового складу, пише The Washington Post.

Новий наступ РФ через північно-східний кордон України очікували вже кілька місяців, але він все одно здивував українських солдатів, дислокованих там для захисту від нього.

125-а бригада територіальної оборони України використала розвідувальні дрони для щоденного спостереження за тим, як Москва неухильно нарощує сили для можливого нападу. Але вранці 10 травня бригада втратила всі відеотрансляції через російські радіоелектронні перешкоди.

Пристрої Starlink – супутниковий інтернет, який українські військові використовують для базового зв’язку, – вийшли з ладу, вперше після російського вторгнення у лютому 2022 року.

«Якоїсь миті ми стали повністю сліпі», — розповів командир підрозділу дронів у бригаді.

“Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони пересувалися, ми працювали тільки по рації або через телефони, де вони ще працювали”, – розповів 53-річний сержант “Артист”. За його словами, зв’язок для дронів «просто зник».

За лічені дні росіяни захопили – вдруге – близько 130 км ₂ території вздовж кордону, скориставшись моментом особливої ​​вразливості українських військових.

Пакет допомоги США, що включає фінансування цінних боєприпасів для артилерії та протиповітряної оборони, застопорився в Конгресі більш ніж на шість місяців, перш ніж був схвалений минулого місяця, внаслідок чого сили на лінії фронту часто не могли чим вести вогонь у відповідь, оскільки їх позиції зазнавали ударів.

Але, попри те, що військовослужбовці протягом кількох місяців скаржилися на нестачу особового складу та крайню втому серед бійців, які воювали понад два роки, уряд у Києві повільно нарощував мобілізацію, внаслідок чого на деяких ділянках фронту спостерігається критичний дефіцит кадрів.

Але бойові успіхи РФ останніми днями були не лише результатом невдач України.

Українські військові з небажанням визнають, що їхній ворог став розумнішим і адаптованішим, особливо завдяки технологічним досягненням, таким як електронна війна. Це різкий контраст із першим роком вторгнення, коли власні помилки та самовпевненість РФ дозволили українцям утримувати ключові міста, а потім звільняти великі ділянки території в успішних контрнаступах.

Нові наступи РФ у Харкові та сусідній Донецькій області викликали питання про життєздатність оборони України — чи зможе Київ виконати свою обіцянку вигнати всіх загарбників, а ще й те, чи зможе РФ незабаром здолати українські сили та захопити більше території.

Останній напад на кордон поруч із Харковом змусив Україну перенаправити частину резервів на північ, потенційно ставлячи під загрозу інші позиції.

Навіть спостерігаючи за тим, як росіяни нарощують сили, Артист, командир безпілотників 125-ї бригади сказав, що українці значною мірою не здатні побудувати укріплені лінії оборони.

Президент України Володимир Зеленський у квітні навіть відвідав кордон на Харківщині, щоб оглянути нещодавно посилену оборону. Але Артист та інші солдати заявили, що кожного разу, коли дислоковані тут підрозділи намагалися побудувати укріплені лінії, росіяни, використовуючи розвідувальні дрони, відстежували їхню діяльність і відкривали по них вогонь.

Потрібні були екскаватори та інше інженерне обладнання, але їх не привезли, оскільки росіяни могли легко його знищити.

Українські солдати заявили, що, особливо з огляду на відставання американської допомоги, їм не вистачає коштів для вогню у відповідь і часу для створення сильнішої оборони. Білий дім також заборонив українцям використовувати надану США зброю для завдання ударів по РФ, хоча росіяни ведуть вогонь по Україні з-за кордону.

Артист розповів, що солдати його підрозділу копали лопатами вночі. “Ми намагалися зробити все, що могли”, – сказав він.

«Оскільки ґрунт тут дуже важкий, його можуть копати машини, а також техніка, яка може встановлювати бетонні укріплення», – додав він. “Ми не змогли цього зробити. Боєприпаси, артилерія могли нас захистити. …У такі моменти люди могли б працювати. Але, на жаль, ми багато втратили. Понад півроку було витрачено марно».

Росія вміло вибирала точки атаки, переміщаючись між річками, які можна було використовувати як природне укриття.

Масштаб і мета нового наступу РФ на Харків залишаються незрозумілими, але експерти кажуть, що на даному етапі захоплення Харкова недосяжним, частково через брак солдатів у РФ. РФ збільшила набір контрактників і значно збільшила вступні бонуси для чоловіків, які бажають воювати, — майже до 10 000 доларів у деяких регіонах, що приблизно в 15 разів перевищує середню зарплату.

Російські війська, що борються у Харківській області, схоже, набираються з нових підрозділів, які були навчені чи відновлені всередині РФ. Цікаво, що Москва не вивела війська з Донецька для підтримки нового наступу на Харків.

Проте для відбиття штурму на Харківщині Україні довелося перекинути підкріплення із Донецької та Луганської областей. Одна з перенаправлених бригад — “Хартія” Нацгвардії — тепер має підрозділи на кордоні.

Командир “Хартії” полковник Ігор Оболенський повідомив, що у середу російські війська шість разів намагалися штурмувати позиції його солдатів.

Застосовуючи тактику, аналогічну до тієї, яку російські війська використовували при захопленні українського міста Бахмут минулого року, групи піхоти атакували хвилями. Але зараз у групах понад 15 солдатів, повідомив Оболенський, — удвічі більше, ніж у Бахмуті.

“Раніше вони ходили по три людини, і робили невеликі атаки”, – сказав він. «Зараз вони досягають великих успіхів. По 20 людей кожен намагається вбігти, намагається кинути гранати».

Росіяни також скидають бомби, що планують, іноді вагою в пів тонни, кожні 15-20 хвилин, повідомив командир розвідувального підрозділу в Хартії з позивним «Навігатор». На відміну від ракет самі бомби не можуть бути перехоплені засобами ППО після їх скидання з російських літаків. Це одна з причин, чому українці просять надати винищувачі F-16, які зможуть кинути виклик бомбардувальникам ворога.

Часті авіаудари означають, що українським силам доводиться постійно змінювати свої позиції, іноді кілька разів на день. Якщо їх помітять, за ними обов’язково летить бомба. «Навігатор» повідомив, що перед завданням удару над районом пролетить російський безпілотник із можливостями радіоелектронної боротьби, щоб порушити зв’язок.

“Я думаю, вони спробують пробратися сюди якнайдалі, поки їх не зупинять”, – сказав Навігатор. «А якщо й закріпляться, то з бетонними укріпленнями. І на наш досвід ми знаємо, що у них це непогано виходить. Вони дуже швидко вибудовують свої лінії оборони, тому ми зробимо все можливе, щоб завадити їм».