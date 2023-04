Сьогодні 4 квітня: яке свято та день в історії

4 квітня вважається днем народження сучасного європейського цирку. Цього дня 1900 року виявили корабель, який перевозив “Антикітерський механізм”, у 1949 році створений НАТО, 1964-го The Beatles встановили рекорд, який не побито досі, а 1968-го вбито Мартіна Лютера Кінга.

Свята та пам’ятні дати 4 квітня

4 квітня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН проходять: Всесвітній день моркви, Всесвітній день щура, Міжнародний день бродячих тварин, День вітаміну C.

Також 4 квітня – День створення НАТО.

4 квітня в історії

4 квітня 1768 року вважається днем ​​народження сучасного європейського цирку.

Цього дня цирк у Лондоні відкрив Філіп Естлі – насамперед для демонстрації трюків верхової їзди. Вистави Естлі вперше проходили в будівлі з круглою ареною та дахом у формі купола. У цирку демонстрували фігурну їзду та дресуру коней, виступали жокеї-акробати, будували “живі піраміди” з вершників тощо. Естлі першим показував акробатичні вправи на коні, що рухався галопом по колу. Також саме він визначив діаметр циркової арени – 13 метрів. Крім того, саме Естлі є засновником першої циркової династії.

4 квітня 1900 року грецький водолаз виявив біля острова Антикитера старовинний корабель, що затонув. Окрім безлічі статуй, монет та артефактів він перевозив так званий “Антикітерський механізм”. Це перший (відомий нині) у світі обчислювальний пристрій. Вважається, що він міг належати грецькому астроному та математику Гіппарху Нікейському, адже є версія, що корабель плив з острова Родос, де жив Гіппарх. Те, що виявлене на кораблі, що затонув – це механізм, з’ясували не відразу. У 1902 році археолог, який оглядав бронзові уламки, підняті з глибини, виявив, що вони – зовсім не фрагменти статуй.

Артефакт вивчали до 1951 року, коли англійський історик Дерек Джон де Солла Прайс таки довів, що це унікальний античний обчислювальний пристрій. На той момент подібні сучасні пристрої називали “астролябіями”. І антична “астролябія” виявилася набагато більш просунутою, ніж усі відомі. Поступово вчені змогли реконструювати механізм (точніше зробити його сучасну копію). Це зробив британський годинникар Джон Глів. 2002 року Майкл Райт, спеціаліст з механічних пристроїв Лондонського музею науки, запропонував свою реконструкцію.

Райт стверджує, що механізм міг моделювати рух не тільки Сонця та Місяця, а й п’яти відомих у давнину планет: Меркурія, Венери, Марса, Юпітера та Сатурна. Механізм був одночасно календарем, астрономічним, метеорологічним, освітнім та картографічним пристроєм. Він дозволяв визначати сонячні та місячні затемнення та дати найважливіших грецьких свят.

4 квітня 1949 року був створений НАТО. Цього дня у Вашингтоні представники Бельгії, Великобританії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт.

У договорі зазначається, що його учасники докладуть усіх зусиль для колективної оборони та підтримки миру та безпеки. Також члени НАТО наголосили на першочергових цілях захисту свободи та цивілізації, заснованих на принципах демократії, свободи особистості та законності. Головною статтею договору справедливо вважають статтю 5, яка передбачає, що збройний напад на одну або кілька країн-учасниць вважається нападом на всіх. Тому кожна з країн-членів повинна надати допомогу, включаючи військову. З моменту заснування кількість нових держав – членів НАТО зросла до 30. Останньою на цей час завершила вступ до альянсу Північна Македонія (27 березня 2020 року). Після збройного нападу РФ на Україну бажання стати членами НАТО висловили Фінляндія та Швеція, вони перебувають у процесі приєднання. Українські політики неодноразово зазначали, що для нашої країни вступ до НАТО може стати гарантією остаточного завершення війни з РФ та її неповторення у майбутньому. При цьому вимоги альянсу до України поки що залишаються незмінними – насамперед країна має відновити територіальну цілісність, тобто вийти на кордони 1991 року.

4 квітня 1953 року народилася Квітка Цісик – американська співачка українського походження, яка була лауреаткою “Оскара” та однією з найпопулярніших виконавиць рекламних джинглів у 1980-х.

Її голосом виконані джингли Coca-Cola, American Airlines, McDonald’s, ABC, NBC тощо. З 1982-го і до смерті Квітка Цісик була єдиним голосом компанії Ford Motors. Співачка померла від раку грудей 29 березня 1998, не доживши п’ять днів до 45-річчя.

4 квітня 1964 року британська група The Beatles встановила рекорд, який досі залишається не побитим. Їхні композиції зайняли одразу п’ять перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard. Ці хіти: “Can’t Buy Me Love”, “Twist and Shout”, “She Loves You”, “I Want to Hold Your Hand” та “Please Please Me”.

4 квітня 1968 року був убитий баптистський пастор і один із найвідоміших борців із расизмом у США Мартін Лютер Кінг. Його застрелив снайпер Джеймс Ерл Рей, коли Кінг стояв на балконі мемфіського готелю “Лорейн”. Борець за права афроамериканців помер від ран у шпиталі Сент-Джозефа.

Вбивство Кінга викликало загальнонаціональне обурення та бунти чорношкірого населення у 100 містах США. Були підпалені будинки неподалік Білого дому. Капітолій та Білий дім охороняли кулеметники. Під час бунтів убили 46 людей, ще 2,5 тисячі отримали поранення. Придушувати народне повстання кинули 70 тисяч солдатів. Вбивця Кінга отримав 99 років ув’язнення. Офіційно вважається, що він діяв один – з власної ініціативи. Але навколо смерті Мартіна Лютера Кінга є безліч “теорій змови”.

4 квітня 1998 року в Донецьку від вибуху на шахті імені Скочинського загинули 63 шахтарі. Шахта вважалася небезпечною, на ній склалися унікальні за небезпекою геологічні умови. Аварії на ній відбувалися регулярно, але трагедія 1998 року була наймасштабнішою за кількістю загиблих.

Церковне свято 4 квітня

4 квітня християни вшановують пам’ять священномученика Василя. Він був пресвітером в Анкирі Галатійському. Протидіяв поширенню аріанської єресі. За це був позбавлений сану місцевим аріанським собором, але на Палестинському соборі, де зібралися 230 єпископів, Василя відновили в сані пресвітера. Тож він продовжував викривати аріан, ставши за це жертвою переслідувань і зазнавши катувань. Коли до Анкиру прибув імператор Юліан Відступник, святий Василь на суді перед ним викрив у відступництві самого імператора. Тоді Юліан наказав вирізати ремені зі шкіри зі спини святого. Однак святий пресвітер Василь переніс ці тортури. Тоді його стали палити й колоти розпеченими лозинами. Він голосно молився, а тоді помер. Це сталося 29 червня 362 року. Пам’ять його заради свята апостолів Петра та Павла було перенесено на 4 квітня.

Народні прикмети

Сонце сходить у червоних колах – до багатого врожаю.

Небо каламутне з дрібними хмарами – до погіршення погоди.

Ворони нахохлюються й опускають крила – до проливних дощів.

Що не можна робити 4 квітня

Жінкам у жодному разі не можна витиратися чужим рушником – це до зради чоловіка.

Підмітати в будинку чи прибирати сьогодні не варто.