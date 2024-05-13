Сегодня 13 мая: какой праздник и день в истории

13 мая 2022 года Генштаб ВСУ констатировал, что армия РФ сконцентрировалась на отступлении от Харькова. В 1787-м в Австралию отправился Первый Флот. В 1849-м родился украинский писатель Панас Мирный. В 1888-м в Бразилии отменили рабство. В 1930-м в Тасмании убили последнего дикого сумчатого волка. В 1933-м в Харькове застрелился писатель Николай Хвылевой. В 1950-м состоялась первая гонка первого чемпионата «Формулы-1». В 2002-м скончался легендарный украинский футбольный тренер Валерий Лобановский.

Праздники и памятные даты 13 мая

13 мая в мире – Всемирный день техники для будущего.

Также отмечают: День лепрекона, Всемирный день одуванчика, День рождения застежки-липучки, Международный день хумуса, День яблочного пирога.

13 мая в истории

13 мая 1787 года из Британии в Австралию отправился так называемый Первый Флот. На борту кораблей были первые колонисты, которые обжили новый и довольно суровый континент. Подробнее.

13 мая 1849 года родился украинский писатель Панас Мирный – наиболее известный современным и недавним школьникам по роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Мирный – это псевдоним, под которым всю жизнь скрывался состоятельный житель Полтавщины Афанасий Рудченко. Подробнее.

13 мая 1888 года в Бразилии подписали так называемый «Золотой закон», которым окончательно отменили рабство. Подробнее.

13 мая 1930 года в Тасмании убили последнего дикого сумчатого волка (тилацина).

Эти хищники сейчас объявлены вымершим видом. Однако еще в начале ХХ века их можно было увидеть не только в зоопарках, но и в дикой природе. Животные, существовавшие тысячелетиями, не пережили знакомства с европейцами и их собаками. До появления человека сумчатые волки жили в Австралии, Новой Гвинее и Тасмании. Однако первые же аборигены и собаки динго выгнали старожилов из Австралии еще около 3200 лет назад. Популяция осталась на острове Тасмания, где и жила довольно успешно до 1800-х годов. А в 1830-х началось массовое уничтожение этих хищников прибывшими в Тасманию европейцами и обвинивших тилацинов в убийствах овец на фермах. Кроме непосредственного отстрела, хищников «подкосила» еще и эпизоотия какой-то болезни, возникшей в начале ХХ века. Как полагают, это была собачья чума, которую опять же вместе с собаками завезли в Тасманию европейцы.

Уже в 1910-х годах сумчатых волков оставались считанные единицы, но даже в таких условиях не принимали законодательство для их защиты. Поэтому фермер Уилф Бетти из поселка Мобанна, убивший последнего дикого тилацина 13 мая 1930 года, не понес за это никакого наказания. После истребления в дикой природе несколько волков еще жили в зоопарках. Последний скончался 7 сентября 1936 года в частном зоопарке в Хобарте. Именно этого, последнего сумчатого волка, снял в декабре 1933 года зоолог Дэвид Флаем – это видео стало последней съемкой этого животного.

Видео: en.wikipedia.org

Несмотря на популярность этих животных и наличие в различных зоопарках, в неволе они не размножались. За все время наблюдений был зафиксирован только один случай рождения волчат – в Мельбурне в 1899 году.

После смерти последнего сумчатого волка в зоопарке из Тасмании еще периодически поступали сообщения об обнаружении следов этих животных или очевидцах, натыкавшихся на них. Однако ни одно из них не было подтверждено фактами. После того как таких подтверждений не получали в течение 50 лет, Международный союз охраны природы официально объявил тилацина вымершим видом. Даже после этого – и до 2010-х годов люди периодически сообщают о том, что видели такое животное, но никакие попытки ученых отыскать хотя бы одну живую особь не дали результатов. Поэтому считают, что такие сообщения или мистификации, или просто ошибочные свидетельства, когда люди принимают за сумчатых волков других животных. В 2022 году Мельбурнский университет совместно с американской биотехнологической компанией «Colossal Biosciences» сделали сенсационное заявление, что предпримут попытку воспроизвести тилацина путем клонирования, использовав ДНК из останков этих животных. А потом – снова заселить животных в Тасманию.

С этой целью в университете создали лабораторию генетического восстановления сумчатого волка. Сейчас, пройдя две первые стадии, проект находится в поисках дополнительного финансирования. Следить за ним можно на сайте.

13 мая 1933 года в доме «Слово» в Харькове застрелился украинский писатель и один из известнейших деятелей «Расстрелянного возрождения» Николай Хвылевой. Подробнее.

13 мая 1950 года состоялась первая гонка первого чемпионата «Формулы-1». Подробнее.

13 мая 2002 года скончался легендарный украинский футбольный тренер Валерий Лобановский. Подробнее.

13 мая 2022 года Генштаб ВСУ впервые сообщил, что российская армия “главные усилия на Слобожанском направлении сосредоточила на обеспечении отхода собственных подразделений от Харькова”. То же в этот день констатировало издание «The New York Times». Оно было более эмоциональным в высказываниях, назвав контрнаступление ВСУ под Харьковом и бегство россиян «второй величайшей неудачей России». Третья «величайшая неудача» — и снова на Харьковщине — на тот момент еще была впереди.

Церковный праздник 13 мая

13 мая чтят память мученицы Гликерии, девы, и с ней Лаодикия, тюремного стража. Гликерия происходила из почетного рода, она приняла христианство и каждый день ходила в храм. В день жертвоприношения явилась в языческое капище и молитвой сокрушила идола. За это язычники забросали ее камнями, но чудом камни не коснулись святой. Во время этой пытки Гликерии явился ангел. Его увидели и язычники и в ужасе упали на землю. Но не остановились. Они начали морить святую голодом и жаждой, потом бросили в раскаленную печь. Она была невредима. Тогда с ее головы мучители содрали кожу и обнаженную и связанную положили девушку на острые камни. Но ангел ночью исцелил и освободил Гликерию. Пораженный этим чудом тюремный страж Лаодикий уверовал в Христа и принял мученическую кончину. Гликерию же отдали в пищу зверям. Однако выпущенная на нее львица принялась смиренно лизать ей ноги. В конце концов, Гликерия сама обратилась к Богу, прося, чтобы он взял ее к себе. Тогда следующая львица, которую спустили на святую, убила ее, однако не разорвала. Христиане похоронили святую мученицу. Это произошло около 177 года.

Народные приметы

Если небо чистое и безоблачное, то лето будет жарким и засушливым.

Если на каштане уже отцвели цветы, то скоро наступит лето.

Если в лесу появилось много грибов, то летом будут идти дожди.

Что нельзя делать 13 мая

Нельзя плакать, иначе будете лить слезы весь год.

Нельзя делать больших покупок и тратить много денег.

Не стоит лениться и бездельничать.