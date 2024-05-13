Сьогодні 13 травня: яке свято та день в історії

13 травня 2022 року Генштаб ЗСУ констатував, що армія РФ сконцентрувалася на відступі від Харкова. У 1787-му до Австралії вирушив Перший Флот. У 1849-му народився український письменник Панас Мирний. У 1888-му в Бразилії скасували рабство. У 1930-му в Тасманії вбили останнього дикого сумчастого вовка. У 1933-му в Харкові застрелився письменник Микола Хвильовий. У 1950-му відбулися перші перегони першого чемпіонату “Формули-1”. У 2002-му помер легендарний український футбольний тренер Валерій Лобановський.

Свята та пам’ятні дати 13 травня

13 травня у світі – Всесвітній день техніки для майбутнього.

Також відзначають: День лепрекона, Всесвітній день кульбаби, День народження застібки-липучки, Міжнародний день хумуса, День яблучного пирога.

13 травня в історії

13 травня 1787 року з Британії до Австралії вирушив так званий Перший Флот. На борту кораблів були перші колоністи, які обжили новий та досить суворий континент. Детальніше.

13 травня 1849 року народився український письменник Панас Мирний – найвідоміший сучасним та недавнім школярам за романом “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Мирний – це псевдонім, під яким усе життя ховався заможний мешканець Полтавщини Панас Рудченко. Детальніше.

13 травня 1888 року в Бразилії підписали так званий “Золотий закон”, яким остаточно скасували рабство. Детальніше.

13 травня 1930 року в Тасманії вбили останнього дикого сумчастого вовка (тилацина).

Ці хижаки зараз оголошені видом, що вимер. Однак ще на початку XX століття їх можна було побачити не лише в зоопарках, а й у дикій природі. Тварини, які існували тисячоліттями, не пережили знайомства з європейцями та їхніми собаками. До появи людини сумчасті вовки жили в Австралії, Новій Гвінеї та Тасманії. Однак перші ж аборигени та собаки динго вигнали старожилів з Австралії ще близько 3200 років тому. Популяція залишилася на острові Тасманія, де й жила досить успішно до 1800-х років. А у 1830-х почалося масове знищення цих хижаків європейцями, які прибули до Тасманії та звинуватили тилацинів у вбивствах овець на фермах. Крім безпосереднього відстрілу, хижаків “підкосила” ще й епізоотія якоїсь хвороби, яка виникла на початку XX століття. Як вважають, це була собача чума, яку знову ж таки разом із собаками завезли до Тасманії європейці.

Уже в 1910-х роках сумчастих вовків залишалися лічені одиниці, але навіть за таких умов не ухвалювали законодавство для їхнього захисту. Тому фермер Вілф Бетті з селища Мобанна, котрий убив останнього дикого тилацина 13 травня 1930 року, не поніс за це жодного покарання. Після винищення в дикій природі кілька вовків ще жили в зоопарках. Останній помер 7 вересня 1936 року у приватному зоопарку в Хобарті. Саме цього, останнього сумчастого вовка, зняв у грудні 1933 року зоолог Девід Флаєм – це відео стало останній із цією твариною.

Відео: en.wikipedia.org

Попри популярність цих тварин та наявність у різних зоопарках, у неволі вони не розмножувалися. За весь час спостережень було зафіксовано лише один випадок народження вовченят – у Мельбурні у 1899 році.

Після смерті останнього сумчастого вовка в зоопарку з Тасманії ще періодично надходили повідомлення про виявлення слідів цих тварин або очевидців, що натикалися на них. Однак жодне з них не було підтверджено фактами. Після того, як таких підтверджень не отримували протягом 50 років, Міжнародна спілка охорони природи офіційно оголосила тилацина видом, що вимер. Навіть після цього – і до 2010-х років люди періодично повідомляють про те, що бачили таку тварину, але жодні спроби вчених відшукати хоч одну живу особину не дали результатів. Тому вважають, що такі повідомлення або містифікації, або просто помилкові свідчення, коли люди приймають за сумчастих вовків інших тварин. У 2022 році Мельбурнський університет спільно з американською біотехнологічною компанією “Colossal Biosciences” зробили сенсаційну заяву, що спробують відтворити тилацинів шляхом клонування, використавши ДНК з останків цих тварин. А потім знову заселити тварин у Тасманію.

З цією метою в університеті створили лабораторію генетичного відновлення сумчастого вовка. Наразі, пройшовши дві перші стадії, проєкт перебуває в пошуках додаткового фінансування. Слідкувати за ним можна на сайті.

13 травня 1933 року в будинку “Слово” у Харкові застрелився український письменник та один із найвідоміших діячів “Розстріляного відродження” Микола Хвильовий. Детальніше.

13 травня 1950 року відбулися перші перегони першого чемпіонату “Формули-1”. Детальніше.

13 травня 2002 року помер легендарний український футбольний тренер Валерій Лобановський. Детальніше.

13 травня 2022 року Генштаб ЗСУ вперше повідомив, що російська армія “головні зусилля на Слобожанському напрямку зосередила на забезпеченні відходу власних підрозділів від Харкова”. Те саме цього дня констатувало видання “The New York Times”. Воно було більш емоційним у висловлюваннях, назвавши контрнаступ ЗСУ під Харковом та втечу росіян “другою найбільшою невдачею Росії”. Третя “найбільша невдача” – і знову на Харківщині – на той момент ще була попереду.

Церковне свято 13 травня

13 травня вшановують пам’ять мучениці Гликерії, діви, і з нею Лаодикія, сторожа в’язничного. Гликерія походила з почесного роду, вона прийняла християнство та щодня ходила до храму. У день жертвопринесення явилася в язичницьке капище та молитвою скрушила ідола. За це язичники закидали її камінням, але чудом каміння не торкнулося святої. Під час цих тортур Гликерії явився ангел. Його побачили і язичники та в жаху впали на землю. Але не зупинилися. Вони почали морити святу голодом і спрагою, потім кинули в розпечену піч. Вона була неушкоджена. Тоді з її голови мучителі здерли шкіру та оголену і зв’язану поклали дівчину на гострий камінь. Але ангел вночі зцілив і звільнив Гликерію. Вражений цим дивом темничний страж Лаодикій увірував у Христа та прийняв мученицьку кончину. Гликерію ж віддали на поживу звірам. Однак випущена на неї левиця почала смиренно лизати їй ноги. Зрештою, Гликерія сама звернулася до Бога, просячи, щоб він взяв її до себе. Тоді наступна левиця, яку випустили на святу, вбила її, проте не роздерла. Християни поховали святу мученицю. Це сталося близько 177 року.

Народні прикмети

Якщо небо чисте та безхмарне, то літо буде спекотним і посушливим.

Якщо на каштані вже відцвіли квітки, то скоро настане літо.

Якщо в лісі з’явилося багато грибів, то влітку часто йтимуть дощі.

Що не можна робити 13 травня

Не можна плакати, інакше литимете сльози весь рік.

Не можна робити великих покупок і витрачати багато грошей.

Не варто лінуватися та байдикувати.