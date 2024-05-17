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Гроза: завтра в Харькове и области будет опасная погода

Погода 15:16   17.05.2024
Виктория Яковенко
Гроза: завтра в Харькове и области будет опасная погода Фото: МГ «Объектив»

Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 мая.

«Днем 18 мая по области и городу ожидаются грозы. I уровень опасности, желтый», — говорится в сообщении.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 15:16;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Синоптики Регионального центра гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 18 мая.".