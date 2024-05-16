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Утром и днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 17 мая

Общество 22:04   16.05.2024
Елена Нагорная
Утром и днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 17 мая Фото: Василий Голосный

В пятницу, 17 мая, в Харькове и области ночью осадки не ожидаются. Утром и днем возможен небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем — 15 — 17, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 3 до 8 градусов тепла, днем — 13 — 18 градусов.

Ветер западный, 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 22:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 17 мая, в Харькове и области ночью осадки не ожидаются. Утром и днем возможен небольшой кратковременный дождь".