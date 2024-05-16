Утром и днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 17 мая

В пятницу, 17 мая, в Харькове и области ночью осадки не ожидаются. Утром и днем возможен небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем — 15 — 17, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 3 до 8 градусов тепла, днем — 13 — 18 градусов.

Ветер западный, 5 — 10 м/с.