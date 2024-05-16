Утром и днем может быть дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 17 мая
Фото: Василий Голосный
В пятницу, 17 мая, в Харькове и области ночью осадки не ожидаются. Утром и днем возможен небольшой кратковременный дождь.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 5 до 7 градусов тепла, днем — 15 — 17, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 3 до 8 градусов тепла, днем — 13 — 18 градусов.
Ветер западный, 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2024 в 22:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пятницу, 17 мая, в Харькове и области ночью осадки не ожидаются. Утром и днем возможен небольшой кратковременный дождь".