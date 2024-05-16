Вранці та вдень можливий дощ: прогноз погоди в Харкові та області на 17 травня

У п’ятницю, 17 травня, у Харкові та області вночі опади не очікуються. Зранку та вдень можливий невеликий короткочасний дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 5 до 7 градусів тепла, вдень – 15 – 17, повідомляє Регіональний центр з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 3 до 8 градусів тепла, вдень – 13 – 18 градусів.

Вітер західний – 5 – 10 м/с.