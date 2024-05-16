День вишиванки в Харкові відзначили під землею і не тільки (відео, фото)
День вишиванки у Харкові вперше відзначили у метро через загрозу ворожих обстрілів.
Учасники акції розгорнули у переході підземки вишитий рушник, багато хто сам був одягнений у національну сорочку. На стіні переходу вивісили маскувальну сітку, українські прапори та рушники зі слобожанським орнаментом.
Фото із заходу опублікувала депутатка обласної ради Галина Куц. Вона зазначила, що акцію з міркувань безпеки широко не анонсували, проте до неї все одно приєдналося понад пів сотні людей.
“Залізобетонний Харків стоїть, одягнувши вишиванку. Наступного року вже буде зовсім інша історія, а наразі про настрій прифронтового міста краще за все говорять світлини та обличчя людей”, – написав у фейсбуці журналіст та громадський активіст Володимир Чистилін.
Фото, відео: Галина Куц/фейсбук
У вишиванках сьогодні приходили на роботу чиновники мерії Харкова, провели акцію департамент у справах сімʼї, молоді та спорту спільно з КЗ «Харківський міський центр дозвілля молоді».
Фото: Харківська міськрада
Мер Ігор Терехов опублікував фото у вишиванці у своєму телеграм-каналі.
Фото: Ігор Терехов/телеграм
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- Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: день вышиванки, куц, метро, рушник, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2024 в 21:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "День вишиванки у Харкові вперше відзначили у метро через загрозу ворожих обстрілів".